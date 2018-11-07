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      От чего зависит женская сексуальность и либидо

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      От чего зависит женская сексуальность и либидо
      От чего зависит женская сексуальность и либидо / nt-greek

      Гормоны – это биологически активные вещества в организме, которые вырабатываются железами внутренней секреции, а затем попадают в кровь и регулируют обмен веществ. Именно баланс гормонов в организме обеспечивает правильное функционирование всех систем жизнедеятельности.

      Как рассказала эндокринолог Мария Водолазько, большинство женских заболеваний связаны с нарушением гормональных процессов в организме, передает Еlle.

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      Важнейшим женским половым гормоном является эстроген, который отвечает за женскую красоту, сексуальность, мягкость и женственность. Если его в организме не хватает, то это может проявляться депрессией, раздражительностью, утомляемостью, снижением сексуального влечения (либидо) и увеличением массы тела.

      via GIPHY

      Поэтому женщинам очень важно следить за уровнем своего эстрогена. Если его мало, то врачи назначают гормональную терапию или фитотерапию.

      Какие продукты содержат эстрогены:
      - семена льна;
      - кунжутное семя;
      - бобовые;
      - кофе;
      - абрикосы.

      К слову, сладкая пища (простые углеводы) при избытке способствут увеличению массы тела. Из-за этого в крови возрастает уровень глюкозы и инсулина, что приводит к синдрому поликистозных яичников (сложный комплекс симптомов, обусловленный нарушением в структуре яичников), который может вызвать бесплодие. Поэтому стоит не злоупотреблять такими продуктами.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Здоровое питание Секс
      Источник: 24 Канал
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