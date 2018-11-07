От чего зависит женская сексуальность и либидо
Гормоны – это биологически активные вещества в организме, которые вырабатываются железами внутренней секреции, а затем попадают в кровь и регулируют обмен веществ. Именно баланс гормонов в организме обеспечивает правильное функционирование всех систем жизнедеятельности.
Как рассказала эндокринолог Мария Водолазько, большинство женских заболеваний связаны с нарушением гормональных процессов в организме, передает Еlle.
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Важнейшим женским половым гормоном является эстроген, который отвечает за женскую красоту, сексуальность, мягкость и женственность. Если его в организме не хватает, то это может проявляться депрессией, раздражительностью, утомляемостью, снижением сексуального влечения (либидо) и увеличением массы тела.
Поэтому женщинам очень важно следить за уровнем своего эстрогена. Если его мало, то врачи назначают гормональную терапию или фитотерапию.
Какие продукты содержат эстрогены:
- семена льна;
- кунжутное семя;
- бобовые;
- кофе;
- абрикосы.
К слову, сладкая пища (простые углеводы) при избытке способствут увеличению массы тела. Из-за этого в крови возрастает уровень глюкозы и инсулина, что приводит к синдрому поликистозных яичников (сложный комплекс симптомов, обусловленный нарушением в структуре яичников), который может вызвать бесплодие. Поэтому стоит не злоупотреблять такими продуктами.
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