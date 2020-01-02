От фейерверков на Новый год по всему миру пострадали сотни животных: фото (18+)
Празднование Нового года не для всех прошло благополучно. Громкие фейерверки напугали животных, некоторых нашли мертвыми на улицах. Собаки, кошки, птицы и даже обезьяны пострадали из-за игр с пиротехникой.
Из-за громких фейерверков в новогоднюю ночь немало животных не дожили до утра.
Читайте больше: В Киеве заработали пункты приема новогодних елок: почему это важно
Фотографии с мертвыми животными опубликовали в фейсбуке. Они либо были ранены искрами, или умерли от страха от громких взрывов. Люди рассказывают, что домашние животные, которые находились на улице, были крайне напуганы взрывами и вспышками.
Не все пражские лебеди дожили до утра
Запуск салютов закончился трагически и в Праге. Люди запускали пиротехнику близко к реке Влтава. С неба на мосты и берег падали напуганные и раненные лебеди. Об гибели животных сообщили пражские зоозащитники в фейсбуке.
Работникам спасательной станции удалось найти и привезти пять лебедей. Однако выжить удалось не всем. Одна птица разбилась, упав на трамвайные пути.
Пражским зоозащитникам удалось спасти нескольких раненых лебедей – фото
Из-за феерверка погибли обезьяны в Германии
В немецком городе Крефельд также пострадали животные. Ночью загорелся вольер с обезьянами в местном зоопарке. В огне погибли пять орангутангов, две гориллы, шимпанзе, золотистые львиные тамарины и карликовые игрунки. Пожарные смогли спасли лишь двух шимпанзе.
В полиции уже объяснили, что скорее всего здание загорелось из-за фейерверков или китайских фонариков, который упал на крышу вольера. Несколько человек признались полиции, что действительно запускали ночью неподалеку от зоопарка китайские фонарики – а это запрещено местным законом.
Таким выглядит вольер после пожара / Фото TNN