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      От гигиенических прокладок до вина и тракторов: импорт каких товаров из Украины запретила Россия

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      Опубликован список продукции из Украины, которую Россия запретила ввозить на свою территорию
      Опубликован список продукции из Украины, которую Россия запретила ввозить на свою территорию / Соцсети

      Правительство России опубликовало перечень всех товаров из Украины, которые запрещено сюда ввозить. Речь идет о товарах, которые были произведены в Украине и которые перевозятся через ее территорию. Под ограничения Кремля попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

      Ранее 24 канал сообщал, что Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины, а соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

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      Уже известно, каких товаров будут касаться новые ограничения. Как говорится на официальном сайте российского правительства, под ограничения, прежде всего, попала категория промышленных товаров, правда в списке также фигурируют сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.

      В российском правительстве такой шаг объясняют тем, что "Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров".

      С момента введения мер относительно запрета импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский список санкций был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной, химического комплекса, шифера, цементного клинкера. Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, или перемещаемых через территорию Украины. Правительство России может принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров,
      – подчеркивают в ведомстве.

      Также в российском правительстве опубликовали перечень всех товаров из Украины, которые Россия запрещает ввозить. Среди пищевых продуктов, это, в частности:

      – пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи),

      – подсолнечное и льняное масло,

      – мясная и рыбная продукция,

      – кондитерские изделия и шоколад,

      – хлеб и мучные изделия,

      – консервированные и свежие овощи и фрукты,

      – джемы,

      – солодовое пиво,

      – виноградные вина,

      – этиловый спирт.

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      Относительно сырья и промышленной продукции, то под удар Кремля попали:

      – галька, гравий и щебень,

      – известняк, доломит и другие известняковые камни,

      – моющие средства и поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла),

      – грелки и комбинированные грелки,

      – древесностружечные плиты,

      – бумага и картон,

      – обои и настенное покрытие,

      – водяные, паровые и газовые турбины,

      – части жидкостных насосов,

      – мебель,

      – сельскохозяйственные устройства: сеялки, сажалки, загрузочные устройства, оборудование для обработки и переработки молока, машины для приготовления кормов для животных;

      – оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности,

      – машины для смешивания минеральных удобрений,

      – трансмиссионные валы, коробки передач, вариаторы скорости,

      – электротрансформаторы, генераторы, обмоточные провода и электрические проводники,

      – некоторые типы тракторов,

      – прицепы и полуприцепы.

      Кроме того, Россия запретила ввозить женские гигиенические прокладки и тампоны, а также детские пеленки и подгузники.

      Импорт каких товаров из Украины запретила Россия: полный список

       

      Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. К нему Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Санкции Санкции России против Украины
      Источник: 24 канал
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