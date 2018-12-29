От гигиенических прокладок до вина и тракторов: импорт каких товаров из Украины запретила Россия
Правительство России опубликовало перечень всех товаров из Украины, которые запрещено сюда ввозить. Речь идет о товарах, которые были произведены в Украине и которые перевозятся через ее территорию. Под ограничения Кремля попали сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.
Ранее 24 канал сообщал, что Россия ввела запрет на импорт товаров из Украины, а соответствующее постановление уже подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.
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Уже известно, каких товаров будут касаться новые ограничения. Как говорится на официальном сайте российского правительства, под ограничения, прежде всего, попала категория промышленных товаров, правда в списке также фигурируют сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие.
В российском правительстве такой шаг объясняют тем, что "Украина периодически вводит санкционные ограничения как в отношении российских физических и юридических лиц, так и в отношении конкретных российских товаров".
С момента введения мер относительно запрета импорта из России отдельных видов сельскохозяйственных товаров украинский список санкций был расширен на 18 видов продукции, в том числе агропромышленной, химического комплекса, шифера, цементного клинкера. Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, или перемещаемых через территорию Украины. Правительство России может принять решение об отмене введенных специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров,
– подчеркивают в ведомстве.
Также в российском правительстве опубликовали перечень всех товаров из Украины, которые Россия запрещает ввозить. Среди пищевых продуктов, это, в частности:
– пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи),
– подсолнечное и льняное масло,
– мясная и рыбная продукция,
– кондитерские изделия и шоколад,
– хлеб и мучные изделия,
– консервированные и свежие овощи и фрукты,
– джемы,
– солодовое пиво,
– виноградные вина,
– этиловый спирт.
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Относительно сырья и промышленной продукции, то под удар Кремля попали:
– галька, гравий и щебень,
– известняк, доломит и другие известняковые камни,
– моющие средства и поверхностно-активные органические вещества (кроме мыла),
– грелки и комбинированные грелки,
– древесностружечные плиты,
– бумага и картон,
– обои и настенное покрытие,
– водяные, паровые и газовые турбины,
– части жидкостных насосов,
– мебель,
– сельскохозяйственные устройства: сеялки, сажалки, загрузочные устройства, оборудование для обработки и переработки молока, машины для приготовления кормов для животных;
– оборудование для хлебобулочной и сахарной промышленности,
– машины для смешивания минеральных удобрений,
– трансмиссионные валы, коробки передач, вариаторы скорости,
– электротрансформаторы, генераторы, обмоточные провода и электрические проводники,
– некоторые типы тракторов,
– прицепы и полуприцепы.
Кроме того, Россия запретила ввозить женские гигиенические прокладки и тампоны, а также детские пеленки и подгузники.
Импорт каких товаров из Украины запретила Россия: полный список
Напомним, 25 декабря российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против кого Кремль ввел новые санкции. К нему Москва добавила еще более 200 человек и организаций. Всего в список вошли 245 физических лиц и компаний.