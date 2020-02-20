14:03
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      От имени Минздрава распространяется информация о подтвержденных случаях коронавируса в Украине

      - Читати новину українською

      С официальной почты Министерства здравоохранения Украины начала поступать информация, что в Украине подтвердили 5 случаев коронавируса COVID-19. Именно его впервые обнаружили в китайском Ухане, и оттуда он распространился по миру.

      В Министерстве здравоохранения заявили, что информация о подтверждении случаев коронавируса является неправдивой, откровенным фейком и спланированной провокацией.

      Советуем ознакомиться! Эвакуация украинцев из Китая: что сейчас известно

      "Подобные провокации не только поляризуют общество, а также являются угрозой национальной безопасности страны", – отметили в ведомстве.

      Распространяют такую фейковую информацию злоумышленники. Такие сообщения якобы получили некоторые учреждения. Какие именно – в Минздраве не уточняют. Сейчас Минздрав ведет работы по установлению этого факта.

      Просим СМИ и граждан сохранять спокойствие, проверять информацию и соблюдать информационную гигиену. Для получения достоверной информации, медиа всегда могут обратиться в пресс-службу министерства. Также обращаем ваше внимание – не открывайте архивы и другие добавленные файлы в подобных письмах. Вероятно, они инфицированы компьютерным вирусом,
      – обратились к украинцам представители министерства.

      Также в ведомстве призвали не распространять вышеуказанную информацию о коронавирусе. Если к вам поступило такое письмо, следует об отправителе сообщить в пресс-службу Минздрава.

      Лист, МОЗ, фейк, коронавірус, провокація
      Пример письма о коронавирусе, которое присылают от имени Минздрава

      ​Важно! В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов: комментарий местного жителя

      По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек. Общее количество инфицированных – 75 119 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 14 715 человек.

      В Украине пока не подтвердили ни одного случая заболеванием коронавируса, хотя нескольких человек госпитализировали с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания.

      Факти про коронавірус
      Что нужно знать о коронавирусе / Инфографика 24 канала
      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус 2020 Здоровье Новости Здоровье Новости Украины СМИ Министерство здравоохранения Украины Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:05 Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 09:03 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      17 февраля , 17:08 Самые сильные компании мира находятся не в Америке: мнение миллиардера
      Тетяна Панасюк
      сегодня , 08:40 "Доктрини Помпео", або Кремль програв війну зі США
      Андрій Піонтковський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук