От имени Минздрава распространяется информация о подтвержденных случаях коронавируса в Украине

С официальной почты Министерства здравоохранения Украины начала поступать информация, что в Украине подтвердили 5 случаев коронавируса COVID-19. Именно его впервые обнаружили в китайском Ухане, и оттуда он распространился по миру.

В Министерстве здравоохранения заявили, что информация о подтверждении случаев коронавируса является неправдивой, откровенным фейком и спланированной провокацией.

Советуем ознакомиться! Эвакуация украинцев из Китая: что сейчас известно

"Подобные провокации не только поляризуют общество, а также являются угрозой национальной безопасности страны", – отметили в ведомстве.

Распространяют такую фейковую информацию злоумышленники. Такие сообщения якобы получили некоторые учреждения. Какие именно – в Минздраве не уточняют. Сейчас Минздрав ведет работы по установлению этого факта.

Просим СМИ и граждан сохранять спокойствие, проверять информацию и соблюдать информационную гигиену. Для получения достоверной информации, медиа всегда могут обратиться в пресс-службу министерства. Также обращаем ваше внимание – не открывайте архивы и другие добавленные файлы в подобных письмах. Вероятно, они инфицированы компьютерным вирусом,

– обратились к украинцам представители министерства.

Также в ведомстве призвали не распространять вышеуказанную информацию о коронавирусе. Если к вам поступило такое письмо, следует об отправителе сообщить в пресс-службу Минздрава.



Пример письма о коронавирусе, которое присылают от имени Минздрава

​Важно! В Новые Санжары стянули Нацгвардию и бронетехнику из-за протестов: комментарий местного жителя

По состоянию на 19 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 2 012 человек. Общее количество инфицированных – 75 119 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели 14 715 человек.

В Украине пока не подтвердили ни одного случая заболеванием коронавируса, хотя нескольких человек госпитализировали с таким подозрением. Кроме того, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания.