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Злой Одессит

От Javelin до Patriot, или Куда Украине деть не лишние 4 миллиарда долларов

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ЗРК Patriot
ЗРК Patriot / Фото с открытых источников

Заявление министра обороны Украины Степана Полторака, сделанное в ходе заседания правительства, о том, что $4 млрд ожидаемые от борьбы с контрабандой можно было бы потратить на покупку пяти дивизионов ЗРК Patriot, не только создало информационную волну от нашей страны и до запоребрья, но и было воспринято, мягко говоря, неоднозначно.

Разумеется, гибридные соседи отреагировали на слова министра обороны так, словно уже наступил апокалипсис и то чего Кремль так боялся и лишь ускорил своим вторжением в Украину, уже свершилось – Patriot’ы на границе с РФ! Но, их там пока нет и, появятся ли они, тоже очень интересный вопрос.

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После того как в Украину были поставлены ПТРК Javelin, вполне уместно говорить и о поставках иного, не менее высокотехнологичного оружия. И если вспомнить имеющиеся на вооружении Украины С-300, даже с учетом их модернизации, производства таковых у нас отсутствует. А потому, так или иначе, но С-300 в один прекрасный день, при сохранении нынешних условий развития ЗРК, придется отправлять на покой и им понадобится замена. Тем более, что, как оказалось, ни С-300, ни их развитие в виде С-400, сейчас не способны противостоять современной авиации и крылатым ракетам "Томагавк". Хотя, у главного потенциального и реального противника Украины нет ни того, ни другого.

Но это в перспективе, а сейчас речь идет лишь о предложении министра обороны, озвученном на заседании правительства, но не в стенах овального кабинета в Вашингтоне. Да и озвучены цифры были весьма сомнительные, по правде сказать…

Вспоминая тот же контракт с Польшей, которая очень долго добивалась поставок ЗРК Patriot, то она приобрела 4 батареи за $4,75 млрд, сбив цену с $10,5 млрд. Завершаться же поставки оных лишь к 2022 году, а полная боеготовность системы ожидается к 2024 году.

В свою очередь Степан Полторак говорит о пяти дивизионах за $4 млрд, что не совсем соответствует даже польской действительности, а на особые привилегии от Вашингтона уповать явно не стоит.

И даже затратив $4 млрд, допустим сегодня, получить полноценно действующий товар через лет 6 это немного смущает. Ведь за те же 6 лет и за те же $4 млрд наши оружейники могли бы провести полную модернизацию всех имеющихся дивизионов С-300 и приступить к создание своего, отечественного ЗРК. К тому же, проекты отечественных ОТРК и ПКРК у нас развиваются и именно они могут стать той платформой, на которой родится украинский ЗРК.

Конечно, уход от советских комплексов к чему-то новому и перспективному необходим, но сопровождаться он должен реалистичностью планирования. Ведь если из реальности окунуться в мир иллюзий, то даже самая благая и позитивная идея, теряет смысл.

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Автор: Злой Одессит
Теги: Новости Украины Новости США Новости политики Деньги Оружие Публикации Степан Полторак Міністерство оборони України Джавелин
Источник: Злой Одессит
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