От каких болезней не защищают витаминные добавки: ответ ученых

Ученые в США установили, что витаминные и минеральные добавки не снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и не влияют на здоровье сердца.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Джонса Хопкинса, работа которых опубликована в журнале Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

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Ученые провели анализ исследований в период с 1970 по 2016 год. Для этого отобрали 18 статей, которые содержат данные о связи между развитием сердечно-сосудистых заболеваний и употреблением добавок, в состав которых входили как минимум три вида витаминов или минеральных веществ.

Таким образом, в исследовании приняли участие более двух миллионов человек, средний возраст которых составлял 58 лет. Исследователи не нашли зависимости между приемом добавок и снижением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний всех типов.

Витамины незначительно уменьшали вероятность развития коронарной недостаточности, но никак не влияли на риск инсультов.

В редких случаях (например, ув некоторых пожилых пациентов) регулярный прием добавок мог немного увеличить вероятность развития болезней сердца.

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