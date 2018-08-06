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От каких продуктов лучше отказаться во время беременности

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От каких продуктов лучше отказаться во время беременности
От каких продуктов лучше отказаться во время беременности / beechwoodeggs.co.uk

Некоторые любимые продукты могут навредить беременности и здоровью будущего малыша. Поэтому необходимо исключить из рациона некоторые продукты.

Портал 4mama составил список запрещенных продуктов во время беременности.

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Сырые яйца

Для беременных женщин табу есть сырые яйца, поскольку можно подхватить сальмонеллез.

В сырых яйцах есть антитрипаза, которая нарушает усвоение белка. Также не рекомендуют есть эти продукты из-за высокого содержания белка авидина, который нарушает витамин Н. Последний необходим для здоровья кожи и нормальной деятельности нервной и иммунной системы.

via GIPHY

Продукты с содержанием бактерии листериоз

Бактерия содержится в сыром мясе, стейках с кровью, суши с рыбой, сырах с плесенью, непастеризованном молоке. Листериоз может вызвать заражение крови. Бактерия может стать причиной выкидыша.

Специи и пряные травы

Ревень, тимьян, анис, мускатный орех, корица, петрушка, укроп и даже ромашка в чрезмерном и ежедневном употреблении могут вызвать гипертонус матки. Поэтому или ограничьте употребление, или используйте совсем немного.

Від яких продуктів краще відмовитися під час вагітності
От каких продуктов лучше отказаться во время беременности

Лесные грибы

В лесных грибах могут содержаться тяжелые металлы, фекалии диких животных, в которых явно присутствуют паразиты, а также масла и бензин.

Экзотические фрукты

Некоторые фрукты могут стать причиной отравления, выкидыша, преждевременных родов и аллергии. Тем более, что некоторые фрукты обрабатывают воском.

Під час вагітності не вживайте екзотичних фруктів
Во время беременности не употребляйте экзотических фруктов

К слову, ученые установили, что у современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Дети Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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