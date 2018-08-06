Некоторые любимые продукты могут навредить беременности и здоровью будущего малыша. Поэтому необходимо исключить из рациона некоторые продукты.

Портал 4mama составил список запрещенных продуктов во время беременности.

Читайте также: 6 фраз, которые не стоит говорить бездетным парам

Сырые яйца

Для беременных женщин табу есть сырые яйца, поскольку можно подхватить сальмонеллез.

В сырых яйцах есть антитрипаза, которая нарушает усвоение белка. Также не рекомендуют есть эти продукты из-за высокого содержания белка авидина, который нарушает витамин Н. Последний необходим для здоровья кожи и нормальной деятельности нервной и иммунной системы.

Продукты с содержанием бактерии листериоз

Бактерия содержится в сыром мясе, стейках с кровью, суши с рыбой, сырах с плесенью, непастеризованном молоке. Листериоз может вызвать заражение крови. Бактерия может стать причиной выкидыша.

Специи и пряные травы

Ревень, тимьян, анис, мускатный орех, корица, петрушка, укроп и даже ромашка в чрезмерном и ежедневном употреблении могут вызвать гипертонус матки. Поэтому или ограничьте употребление, или используйте совсем немного.



От каких продуктов лучше отказаться во время беременности

Лесные грибы

В лесных грибах могут содержаться тяжелые металлы, фекалии диких животных, в которых явно присутствуют паразиты, а также масла и бензин.

Экзотические фрукты

Некоторые фрукты могут стать причиной отравления, выкидыша, преждевременных родов и аллергии. Тем более, что некоторые фрукты обрабатывают воском.



Во время беременности не употребляйте экзотических фруктов

К слову, ученые установили, что у современных женщин чаще возникают проблемы с психикой по сравнению с предыдущим поколением.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.