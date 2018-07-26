От каких заболеваний защищают морепродукты
Врач Андрей Беловешкин убежден, что рыба и другие морепродукты способны защитить от сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других болезней.
Об этом он написал на странице в Facebook.
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Регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и аллергических болезней, депрессии.
Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.
Селен, который содержится в рыбе, способен уберечь мозг от воздействия ртути. Исследования Финского института здоровья показали, что жизнь в городе в 34 раза опаснее, чем употребление морепродуктов в плане загрязнения.
От каких заболеваний защищают морепродукты
Врач объясняет, что морепродукты – это целый комплекс нутриентов (составные части натуральных пищевых продуктов).
В рыбе и морепродуктах, помимо омега-3, много таурина, минералов (цинк, селен, йод, железо и многие другие в усваиваемой форме), витамин D и многое другое.
Для получения суточной дозы омега-3 необходимо съесть 200 граммов рыбы, в 100 граммах мидий содержится половина ежедневной нормы селена, а в 110 граммах лосося – одна суточная норма витамина D.
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