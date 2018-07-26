Врач Андрей Беловешкин убежден, что рыба и другие морепродукты способны защитить от сердечно-сосудистых, аутоиммунных и других болезней.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Читайте также: Ученые нашли способ укрепить сердце и продлить жизнь

Регулярное употребление морепродуктов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, аутоиммунных и аллергических болезней, депрессии.

Если человек несколько раз в неделю ест рыбу, то у него снижается риск болезни Альцгеймера.

Селен, который содержится в рыбе, способен уберечь мозг от воздействия ртути. Исследования Финского института здоровья показали, что жизнь в городе в 34 раза опаснее, чем употребление морепродуктов в плане загрязнения.

От каких заболеваний защищают морепродукты

Врач объясняет, что морепродукты – это целый комплекс нутриентов (составные части натуральных пищевых продуктов).

В рыбе и морепродуктах, помимо омега-3, много таурина, минералов (цинк, селен, йод, железо и многие другие в усваиваемой форме), витамин D и многое другое.

Для получения суточной дозы омега-3 необходимо съесть 200 граммов рыбы, в 100 граммах мидий содержится половина ежедневной нормы селена, а в 110 граммах лосося – одна суточная норма витамина D.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.