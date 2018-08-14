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От какой болезни убережет чернослив

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От какой болезни убережет чернослив
От какой болезни убережет чернослив / polza-vred.su

Чернослив помогает снизить риск развития остеопороза – вымывание из костей минеральных веществ, что приводит к их хрупкости.

Об этом рассказали американские ученые, которые провели соответствующие наблюдения, передает Иrishtimes.

В рамках эксперимента они разделили участников на две группы. Первая группа женщин ежедневно употребляла в пищу чернослив, а вторая – сушеные яблоки.

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Выяснилось, что у первой группы наблюдалась более высокая прочность костей. Поэтому регулярное употребление сушеных слив помогает снизить риск развития остеопороза.

Чим корисний чорнослив

Ведь чернослив богат на такие полезные вещества, как: фосфор, калий, кальций, кобальт, магний и натрий. Эти все элементы положительно влияют на прочность скелета у женщин.

Для взрослых, в среднем, рекомендуется употреблять 1,0 г кальция в день, детям до 18 лет – 1,3 г.

Для лучшего усвоения минерала необходимо принимать достаточно белковой пищи и чаще бывать на свежем воздухе, чтобы получать достаточно витамина D.

Чим корисний чорнослив

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь LifeStyle Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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