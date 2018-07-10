12:06
10 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 19°C
  • среда
    27°C 22°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    25°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Вату бомбит от "опасных" хорватов. Любовное кино от патриарха
Вєсті Кремля
23:58, 9 июля
Вести.UA. Ссоры Ляшко и Лещенко. Сверхъестественные способности Барны
Вєсті.UA
22:11, 9 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Пан + Пани: первая газета "про это"
Згадати все
22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

От Киева до Черновцов: размеры средней зарплаты в регионах

199 Читати новину українською
Средняя зарплата в Украине выросла до 8 725 гривен
Средняя зарплата в Украине выросла до 8 725 гривен / 24 Канал

В двух регионах Украины, Киеве и Донецкой области, размер средней зарплаты превысил 10 тысяч гривен. Одновременно в трех областях этот показатель не дотянул и до 7 тысяч. В целом по Украине средняя заработная плата в мае выросла до 8 725 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также: Когда в Украине вырастет минимальная зарплата: министр назвал условия

Кроме Киева и Донбасса среди лидеров также Киевская (8 783 гривны), Днепропетровская (8 724 гривен), Запорожская (8 565 гривен) и Полтавская (8 161 гривна) области.

А вот среди аутсайдеров – Черновицкая (6 775 гривен), Тернопольская (6 870 гривен) и Черниговская (6 997 гривен).

Зарплата в Україні
Средняя зарплата в Украине в мае составила 8725 гривен

Если сравнивать региональные показатели с январем 2018 года, то больше всего выросла зарплата в Донецкой (21,19%), Тернопольской (17,12%), Закарпатской (17,05%), Херсонской (15,86%) и Черкасской (15,69%) областях.

Читайте также: Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости

А вот самая низкая динамика – в Киевской (7,83%), Одесской (9,84%), Ровненской (10,22%) и Харьковской (10,62%) областях.

Динаміка росту зарплати, січень травень 2018
Динамика роста зарплаты, январь – май 2018

Теги: Новости Украины Публикации статистика Деньги
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
9 июля, 21:01 Как и почему Украина стала причиной скандала на Чемпионате мира по футболу в России
Ігор Саджениця 1085
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сегодня, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 27
Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
6 июля, 10:00 Пиво опередило вино: интересная статистика Instagram
198
Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
9 июля, 16:00 Новый уровень автобизнеса в Украине: открытие центров Jaguar Land Rover
Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
сегодня, 12:01 Слава Украине: как хорваты и украинцы спровоцировали скандал на ЧМ-2018
Яніна Ткачук 25
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
В Одессе задержали боевика, который работал на спецслужбы России
 7 февраля , 15:14
Участника известной российской группы "А'Студио" не пустили в Украину
 5 февраля , 12:15
Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
 сегодня , 11:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук