От Киева до Черновцов: размеры средней зарплаты в регионах

В двух регионах Украины, Киеве и Донецкой области, размер средней зарплаты превысил 10 тысяч гривен. Одновременно в трех областях этот показатель не дотянул и до 7 тысяч. В целом по Украине средняя заработная плата в мае выросла до 8 725 гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Читайте также: Когда в Украине вырастет минимальная зарплата: министр назвал условия

Кроме Киева и Донбасса среди лидеров также Киевская (8 783 гривны), Днепропетровская (8 724 гривен), Запорожская (8 565 гривен) и Полтавская (8 161 гривна) области.

А вот среди аутсайдеров – Черновицкая (6 775 гривен), Тернопольская (6 870 гривен) и Черниговская (6 997 гривен).



Средняя зарплата в Украине в мае составила 8725 гривен

Если сравнивать региональные показатели с январем 2018 года, то больше всего выросла зарплата в Донецкой (21,19%), Тернопольской (17,12%), Закарпатской (17,05%), Херсонской (15,86%) и Черкасской (15,69%) областях.

Читайте также: Пол-Украины "нелегалов": результаты исследования теневой занятости

А вот самая низкая динамика – в Киевской (7,83%), Одесской (9,84%), Ровненской (10,22%) и Харьковской (10,62%) областях.



Динамика роста зарплаты, январь – май 2018