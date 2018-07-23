От Кракова до Вены: лучший дворник Львова рассказал о путешествии Европой

Лучший дворник Львова Мирослав Новоставский и его жена вернулись из путешествия европейскими странами. Такой подарок супругам сделала Городской совет после конкурса на лучшего уборщика улиц и ковров, который устроили в марте.

Мирослав Новоставский поделился впечатлениями от первой в жизни поездки в Европу. Эмоции от увиденных за четыре дня Кракова, Праги, Будапешта и Вены держат до сих пор.

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По словам господина Мирослава, больше всего в душу запала столица Австрии.

"Понравилось сочетание старых и новых домов. В Вене отель, нам казался трехэтажным, однако с противоположной стороны выглядел так, словно имеет пять этажей! На улицах этого города – чистота, ведь урны каждые пять метров, а также специальные табакерки, чтобы тот, кто курит, мог затушить окурок", – вспоминает дворник.



Путешествие Европой

Поездка была наградой за победу в конкурсе "Лучший дворник Львова", который городской совет устроил в марте. За это звание тогда боролись почти 120 кандидатов. Горожане голосовали в Facebook "Горячей линии".



Путешествие – награда за победу в конкурсе "Лучший дворник Львова"

Территорию возле дома в спальном районе Львова дворник убирает почти пять лет. Ежедневно просыпается в пять-шесть утра. Не только подметает, а еще и успевает ухаживать за растениями на клумбах. Ежедневно жителям девятиэтажки, кроме чистых ходов и дорожек, Мирослав "оставляет" еще несколько теплых слов на дорогу.

Когда была засуха, то я старался подливать цветы, чтобы не усохли, немного пообрезал ветви деревьям, посадил виноград. С цветами иногда помогает жена, если имеет желание и здоровье,

– рассказал Мирослав Новоставский.

Также господин Мирослав признался, что город пообещал облагородить территорию вокруг дома, а именно проложить там брусчатку. Ее лучший дворник Львова будет подметать так же старательно.