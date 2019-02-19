От Львова до Одессы и Донецка: список храмов, которые планировала атаковать ФСБ России

Федеральная служба безопасности России планировала нападения на храмы в шести областях Украины. Среди них - церкви Московского патриархата, костелы и даже синагога.

Список храмов, которые могли стать жертвами спецслужб РФ, обнародовала Служба безопасности Украины.

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Россия планировала для провокаций атаковать пять храмов в Волынской области: храм Николая Чудотворца, костел в поселке Маневичи, костел Пресвятого Сердца Иисуса Христа, часовню Вознесения Господня в Горохове и Луцкую религиозную общину прогрессивного иудаизма.

В Черниговской области нападения должны были состояться на три храма: Свято-Вознесенский храм УПЦ МП, Синагога в Чернигове и костел святых Апостолов Петра и Павла в Нежине.

Атака на четыре храма планировалась в Одесской области. Среди них – храм в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Болгарская Свято-Георгиевская церковь в Белгороде-Днестровском, церковь святого Григория Просветителя в Одессе и Одесская синагога.

В Донецкой области ФСБ РФ хотела устроить нападение также на 4 святыни: синагогу в Мариуполе, храм Святого Рождества Богородицы в селе Бугас, церковь Георгия Победоносца в поселке Сартана и Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в городе Святогорск.

От рук России-агрессора могли пострадать три храма в Запорожской области: католический Собор Бога Отца Милосердного, костел Рождества Пресвятой Девы Марии в Бердянске и религиозная община (приход) святого отца Пио в Запорожье харьковско-запорожской диецезии римско-католической церкви.

Во Львовской области ФСБ планировала нападение на один храм – Армянский кафедральный собор Успения пресвятой Богородицы.

Какие агрессивные провокации придумала Россия? В СБУ отметили, что по плану спецведомства России предусматривалась рассылка с фейковых аккаунтов электронных сообщений. В частности, якобы от имени патриотических проукраинских сил сообщения с угрозами физической расправы должны были приходить авторитетным клирикам УПЦ, Римо-католической церкви и еврейских религиозных общин.

Кроме того, российские спецслужбы планировали организацию избиения и даже убийства известных представителей духовенства Московского патриархата, к которым должны были бы быть привлечены реальные представители патриотических движений и участники АТО. ФСБ хотела использовать их, устраивая различные провокации.

Как Россия причастна к попыткам поджога церквей УПЦ МП? Служба безопасности Украины разоблачила провокационные планы спецслужб Российской Федерации, которые хотели внести раздор в церковную жизнь Украины. Они и подчиненные им МГБ ЛНР/ДНР искали людей, которые за 2 тысячи долларов могли бы поджечь культовые сооружения УПЦ МП.



Российские спецслужбы даже придумали алгоритм действий, по которому исполнитель преступления должен был нарисовать на месте определенный рисунок. После этого, снять на видео темноту и возгорание храма, хотя бы 10 секунд.



СБУ уже задержала одного такого исполнителя. Однако вербовочная деятельность спецслужбы РФ продолжается до сих пор.