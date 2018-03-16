От машины почти ничего не осталось: иностранцы пострадали в результате громкого ДТП в Киеве

Утром 16 марта в Киеве на улице Богатырской, 32 автомобиль слетел и попал в строительный котлован, жертвой которого была уже не одна машина. В результате инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает ресурс "Информатор".

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Две машины попали в котлован с интервалом в несколько часов

"Отец пострадавшего в первом ДТП, которое произошло на том же участке дороги несколькими часами ранее, приехал для того, чтобы эвакуировать автомобиль сына. В это время с трассы прямо у него на глаза в эту же яму упал Dacia Logan", – отмечают журналисты.



В результате инцидента пострадали гражданки Словении

Подчеркивается, что в авто находились водитель и две гражданки Словении – все госпитализированы.

Строительный котлован располагается на улице Богатырской, 32

В результате инцидента первый водитель получил перелом пятки и пальцев на руке.

"Nissan, который первым влетел в котлован, ремонту и восстановлению не подлежит", – добавляется в материале.

В этот котлован попала уже не одна машина

Кроме того, издание выложило соответствующие фото и видео.

Две машины влетели в строительный котлован в Киеве: видео