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От машины почти ничего не осталось: иностранцы пострадали в результате громкого ДТП в Киеве

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Две машины влетели в строительный котлован в Киеве
Две машины влетели в строительный котлован в Киеве / Информатор

Утром 16 марта в Киеве на улице Богатырской, 32 автомобиль слетел и попал в строительный котлован, жертвой которого была уже не одна машина. В результате инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает ресурс "Информатор".

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ДТП, Київ, котлован, іноземці, аваріяДве машины попали в котлован с интервалом в несколько часов

"Отец пострадавшего в первом ДТП, которое произошло на том же участке дороги несколькими часами ранее, приехал для того, чтобы эвакуировать автомобиль сына. В это время с трассы прямо у него на глаза в эту же яму упал Dacia Logan", – отмечают журналисты.

ДТП, Київ, котлован, іноземці, аварія
В результате инцидента пострадали гражданки Словении

Подчеркивается, что в авто находились водитель и две гражданки Словении – все госпитализированы.

ДТП, Київ, котлован, іноземці, аваріяСтроительный котлован располагается на улице Богатырской, 32

В результате инцидента первый водитель получил перелом пятки и пальцев на руке.

"Nissan, который первым влетел в котлован, ремонту и восстановлению не подлежит", – добавляется в материале.

ДТП, Київ, котлован, іноземці, аваріяВ этот котлован попала уже не одна машина

Кроме того, издание выложило соответствующие фото и видео.

Две машины влетели в строительный котлован в Киеве: видео

Теги: Новости Украины Новости Киева Аварии и ДТП Словения
Источник: 24 Канал
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