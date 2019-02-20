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      От мастерской в сарае до влиятельной корпорации: как Harley-Davidson покорили мир

      Одна история 20 Читати новину українською

      Мотоциклы Harley-Davidson вызывают восхищение у любителей скорости и острых ощущений по всему миру. Компания, создавшая этот непревзойденный бренд, стала настоящей легендой Соединенных Штатов Америки с более чем столетней историей.

      История успеха популярного производителя мотоциклов берет свое начало в 1903 году. Тогда американский инженер-механик Уильям Харли вместе со своими друзьями Артуром и Уолтером Дэвидсонами решили собственноручно собрать мотоцикл.

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      Их любительская мастерская расположилась в маленьком сарае в городке Милуоки, штате Висконсин. Первый экземпляр, который сумели собрать друзья, не поражал ни надежностью конструкции, ни мощностью. На велосипеде, который молодые изобретатели оборудовали двигателем, невозможно было выехать даже на небольшой холм.

      Засновники Harley-Davidson

      Основатели Harley-Davidson Motor Company

      Новый мотоцикл получил мотор объемом 405 кубических сантиметров с автоматическим впускным клапаном и укрепленную раму со сгибом, которая позволяла разместить двигатель внизу. После такого успеха на дверях сарая, в котором работали ребята, появилась красноречивая надпись Harley-Davidson Motor Company. Уже в следующем году молодым разработчикам удалось открыть свой первый магазин, в котором они сразу же продали 3 мотоцикла.

      Сарай Harley-Davidson Motor Company

      Сарай, в котором начинали создавать мотоциклы "Harley-Davidson"

      Первую популярность компании приносит в 1905 году победа мотогонщика на Harley-Davidson на гонках в Чикаго. Рост спроса на продукцию позволил учредителям нанять работников и построить новое производственное помещение. Через несколько лет компания представила первый мотоцикл с V-образным двухцилиндровым двигателем. Мощность усовершенствованной машины таким образом увеличивалась почти вдвое.

      Во времена Первой мировой войны мотоциклы их производства начали пользоваться популярностью у военных США, почти треть продукции отправляли в армию. Много экземпляров для нужд фронта получили и российские войска.

      Harley-Davidson у часи Першої світової війни

      Harley-Davidson во времена Первой мировой войны

      Впоследствии заказы пошли на спад. Времена Великой депрессии в США привели к банкротству многих компаний по производству мотоциклов. Однако Harley-Davidson сумела устоять и начиная с 1930 годов продолжила развиваться.

      В 50-х годах Harley-Davidson вытеснила всех конкурентов на внутреннем рынке. К тому времени развились японские и европейские компании, которые захватили рынок благодаря сравнительно низким ценам. Следующее десятилетие ознаменовалось для бренда слиянием с компанией American Machine&Foundry. Под влиянием новых владельцев, которые взяли курс на массового покупателя, Harley-Davidson начала терять свои позиции.

      Харлей и братья Дэвидсоны

      Ежегодно Harley-Davidson выпускает более 200 тысяч мотоциклов, а каждый владелец такого железного монстра может стать членом клуба любителей Harley-Davidson. Его создали директора фирмы и сейчас он является самым многочисленным клубом в мире. Кроме мототехники, сейчас осуществляется производство посуды, одежды, обуви, мебели и аксессуаров с логотипом и в стиле Harley-Davidson, которые продают в специализированных магазинах компании по всему миру.

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      Harley-Davidson принадлежит почти половина американского рынка мотоциклов, а производители не прекращают удивлять новинками. Так, компания обещала, что уже в этом году с конвейера сойдет первый электрический "харлей".

      Какова судьба ожидала компанию Harley-Davidson Motor Company после смерти основателей – смотрите в программе.

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      Теги: Новости США История Транспорт Одна история
      Источник: 24 канал
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