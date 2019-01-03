От матчей сборной Украины до еврокубков: главные футбольные события 2019 года в Украине

Уже в феврале 2019 года украинские клубы начинают вторую половину сезона 2018-2019. Первыми в бой пойдут украинские представители в еврокубках донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". А впоследствии будут и матчи сборной, чемпионата и Кубка Украины, игры юношеских и молодежных команд и тому подобное.

14 и 21 февраля возобновят выступления на международной арене киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер". В рамках Лиги Европы киевляне сойдутся в двухматчевом поединке с греческим "Олимпиакосом", а дончане – с немецким "Айнтрахтом".

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15 и 17 февраля женская сборная Украины по футзалу будет играть в финальной части Евро-2019. 15-го числа наши девушки в 1/2 финала встретятся с Португалией. 17 февраля состоятся финал и матч за третье место.

21-23 февраля продолжатся соревнования в чемпионате Украины по футболу. В 19-м туре центральным будет поединок "Динамо" –"Заря".

2 марта - 20-й тур УПЛ. Топ-матчи "Заря" – "Ворскла" и "Карпаты" – "Львов"

9 марта – 21-й тур УПЛ.

16 марта – 22-й тур УПЛ. Топ-матч – "Заря" – "Шахтер". После этого команды будут разделены на первую и вторую шестерки. Поэтому станет известен дальнейший календарь матчей.

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20-26 марта в Испании юношеская сборная Украины U-17 (игроки 2002 года рождения) проведет матчи элит-раунда отбора на Евро-2019. Подопечные Владимира Езерского сыграют с Испанией, Косово и Грецией.

В те же сроки юношеская сборная Украины U-19 (игроки 2000 года рождения) в Италии примет участие в элит-раунде отбора на Евро-2019. Подопечные Сергея Попова встретятся с Италией, Сербией и Бельгией.

22 марта национальная сборная Украины стартует в отборе на Евро-2020. Свой первый поединок в группе В "сине-желтые" проведут с командой Португалии в Лиссабоне. А уже 25-го числа подопечные Андрея Шевченко также в гостях сыграют с Люксембургом.

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1-9 апреля молодежная женская сборная Украины WU-19 сыграет в элит-раунде отбора к Евро-2019. Соперниками украинских девушек будут сборные Норвегии, Дании и Северной Ирландии.

30 марта – начало второго этапа УПЛ.

3 апреля. Матчи 1/4 финала Кубка Украины: "Ингулец" (Петрово) – "Карпаты" (Львов), "Днепр-1" (Днепр) – "Ворскла" (Полтава), "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Киев), "Львов" (Львов) – "Заря" (Луганск).

24 апреля – матчи 1/2 финала Кубка Украины.

15 мая – финал Кубка Украины в Запорожье

С 23 мая до 15 июня в Польше пройдет финальная часть чемпионата мира 2019 года (U-20). По итогам европейского первенства 2018 года (U-19) в ней примет участие и сборная Украины.

7 июня национальная сборная продолжит борьбу в отборе на Евро-2020. Наша команда встретится с Сербию. А 10-го числа украинцы также дома примут Люксембург.

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С 21-го по 30 июня в Беларуси сборная Украины по пляжному футболу примет участие во ΙΙ Европейских играх под эгидой Международного олимпийского комитета.

19-28 июля сборная Украины по пляжному футболу будет бороться в квалификационном раунде чемпионата мира-2019, который пройдет в Парагвае.

Июль – матч за Суперкубок Украины.

С 26 августа по 22 сентября пройдут матчи отборочного цикла Евро-2021 среди женских команд. Сборная Украины узнает имена своих соперников во время процедуры жеребьевки 21 февраля в Ньоне.

6 сентября молодежная сборная Украины (U-21) домашним матчем с Финляндией начнет отборочный турнир к Евро-2021. Также в 2019 году команду Руслана Ротаня ждут еще три поединка: 10 сентября – с Мальтой (дома), 10 октября – с Румынией (в гостях), 15 ноября – с Данией (дома).

7 сентября Украину ждет пятый матч отбора на Евро-2020. Наши ребята в гостях проведут поединок с Литвой.

11 октября украинцы продолжат борьбу за выход в финальную часть Евро-2020. Гостями нашей команды будут литовцы. 14 октября в Киев приедет сборная Португалии.

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22-27 октября состоятся поединки основного раунда отбора к чемпионату мира по футзалу 2020 года в европейской зоне. Сборная Украины сразится с командой Словении и двумя сборными, которые определятся после предварительного раунда квалификации.

13-19 ноября юношеская сборная Украины U-17 (нынешняя U-16 - игроки 2003 года рождения) в Португалии проведет матчи группового этапа отбора на Евро-2020. Подопечные Александра Петракова сыграют с Португалией, Грузией и Албанией.

В те же сроки в Швеции юношеская сборная Украины U-19 (нынешняя U-18 - игроки 2001 года рождения) поборется в групповом раунде отбора на Евро-2020. Подопечные Олега Кузнецова встретятся со Швецией, Словенией и Эстонией.

17 ноября национальная команда завершит групповой турнир отбора на Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко в гостях сыграют с Сербией.

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Стоит отметить, что в этом календаре нет дат нового чемпионата Украины по футболу, точной даты матча за Суперкубок Украины 2019, а также матчей украинских клубов в квалификации и групповом этапе Лиги чемпионов и Лиги Европы. Они станут известны впоследствии.