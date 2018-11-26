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      "От нашей готовности дать отпор зависит будущее": эмоциональное обращение Филарета к украинцам

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      Патриарх Филарет призвал украинцев к единству и защите государственности
      Патриарх Филарет призвал украинцев к единству и защите государственности / Фото из открытых источников

      В УПЦ КП отреагировали на агрессивные действия России в Азовском море. Глава УПЦ КП патриархат Филарет призвал украинский народ к сплоченности и мужественному противостоянию России.

      Об этом говорится в обращении главы УПЦ-КП, опубликованном в Facebook.

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      Патриарх подчеркивает, что украинский народ может дать лишь один ответ на это нападение – мужественно противостоять врагу. По словам Филарета, необходимо "стать на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы".

      От нашей готовности дать решительный отпор завоевателю зависит будущее каждого уголка Украины, будущее следующих поколений, будущее всего украинского народа,
      – отметил он.

      Филарет призвал политиков сплотиться и прекратить споры. "Ведь если враг разрушит саму нашу государственность – о каких должностях будете думать, где будете управлять?", – пишет патриарх.

      Глава Киевского патриархата обратился к россиянам и попросил "спрятать свой меч и вернуться в свой дом". Он назвал их "братоубийцами" и "новыми каинами".

      Пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощать: опомнитесь и прекратите творить зло! Спрячьте меч свой и вернитесь в свой дом
      – говорится в обращении.

      Патриарх подчеркнул, что россияне не боятся "ни закона человеческого, ни последствий собственных преступлений".

      Сейчас в церквях УПЦ КП будут отправляться службы и будут читаться молитвы за военных, которые защищаются границы государства.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна.

       

      Что нужно знать о военном положении в Украине: видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости России УПЦ КП Религия Филарет
      Источник: 24 Канал
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