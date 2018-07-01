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22:30, 29 июня
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От недавно положенного асфальта не осталось и следа в Чернигове: красноречивые фото

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В Чернигове ливень смыл новый асфальт
В Чернигове ливень смыл новый асфальт / "Чернигов LIVE"

В последние дни в Чернигове, как и на большинстве территории Украины, наблюдались обильные осадки. В результате почти в центре на одной из улиц смыло асфальт.

Как сообщается в Facebook-сообществе "Чернигов LIVE", произошло это возле школы №4, а именно на выезде с улицы Десняка на улицу Толстого.

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В то же время подчеркивается, что асфальт клали этой весной.

Также ресурс опубликовал соответствующие фото.

Напомним, ливень, который прошел в Чернигове 30 июня, подтопил почти 20 улиц и около 90 частных домовладений.

Теги: Непогода в Украине Новости Украины Новости Чернигова
Источник: 24 канал
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