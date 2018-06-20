От Нью-Йорка до Пекина: украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах мира

Оказывается, отечественные чиновники обзавелись недвижимостью не только в Украине, а чуть ли не по всему земному шару. В 2017 году они задекларировали 915 объектов недвижимости в 43 зарубежных странах.

Об этом сообщают аналитики проекта "Декларации", пишет Bihus.info.

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Общая площадь квартир превышает 2 миллиона квадратных метров, или равняется 212 гектарам – это примерно в 1,5 раза больше площади всей земли под резиденцией "Межигорье" Виктора Януковича.

Чаще всего декларанты вкладывают средства в покупку квартир и апартаментов, их насчитали 550 штук, то есть 60% от всей недвижимости. Рекордсменом в этой категории стал нардеп Вадим Новинский, который задекларировал 5 квартир в России общей площадью 996,3 квадратных метров.



Украинские чиновники задекларировали недвижимость в 43 странах мира

Вторым по популярности видом недвижимости оказались жилые и садовые дома – 154 штуки. Бесспорным лидером среди "иностранных дачников" является депутат Юлия Левочкина, на оффшорные компании которой записаны два дома на Лазурном побережье Франции площадью 1056 и 337 квадратных метров.

С незначительным отставанием от домов лидируют земельные участки – их 141 единица. Наибольшей латифундисткой оказалась жена председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Тыквы Ольга, которая до 2017 года была гражданкой Российской Федерации и имеет на территории нашей восточной соседки почти 62,5 гектара земли.

И реже всего чиновники вкладываются в зарубежную нежилую недвижимость (49 объектов) и гаражи с паркоместами (21 штука). Лидируют в этих категориях снова народные депутаты Вадим Новинский с 79-метровым гаражом в России и Ярослав Дубневич с 459-метровым торгово-офисным зданием в Латвии.

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В первую четверку самых популярных государств по количеству недвижимости предсказуемо вошли такие страны-соседки как Россия (411 объектов), Беларусь (71 объект), Польша (63 объекта) и Молдова (58 объектов). Замыкают топ-5 Соединенные Штаты Америки, где госслужащие задекларировали 54 объекта недвижимого имущества. Далее идут такие курортные страны как Болгария и Грузия, одна из самых развитых государств Евросоюза Германия, солнечная Испания и Чехия, что славится своими достаточно демократичными ценами на недвижимость.