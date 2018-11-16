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      Юрий Бутусов

      Надо "сорвать пломбы" по всей Украине

      203
      Какой президент нужен Украине
      Какой президент нужен Украине / Agroparty

      "Ломайте пломбы!" – куда более убедительный слоган, чем абстрактные "Армія, віра, мова" или абсолютно пустой и непонятный "Новий економічний курс". Нет, слова правильные, просто, чтобы абстрактные понятия ожили, им нужно действие. Политику двигают глаголы.

      Когда замерзает город, президент мог, как часто он делает, сказать, что это не его сфера ответственности, что есть же местная власть, что нельзя вмешиваться, что это проблема мэрии и горсовета. Но сейчас же выборы, и зачем, думают избиратели, в стране власть, которая в условиях ЧП объясняет, что она ни причем?

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      В государстве ты либо являешься частью решения, либо частью проблемы. Кандидат в президенты, который стоит в стороне от проблемы – никому не нужен. Потому что народ на прямых президентских выборах выбирает не чиновника – народ выбирает национального лидера. Который в любой ситуации ведет за собой. Который в любой схватке командует "За мной!" или "Делай как я!"

      На самом деле, Петр Алексеевич не может понять, что его избрали 54% в 2014-м именно для того, чтобы "сорвать пломбы!" И эти 54% в абстрактные понятия не верили тогда и не верят сейчас.

      Вот только чтобы в стране меньше было ЧП, пломбы надо было давно сорвать, чтобы провести реформу налогообложения:

      • освободить бизнес от вымогательств силовиков и контролеров; дать профессиональное и независимое правосудие для бизнеса и борьбы с коррупцией и организованной преступностью;
      • создать открытый фондовый и валютный рынок с эффективной регуляцией; провести амнистии капиталов; провести всеобщее декларирование доходов граждан;
      • создать рынок земли;
      • приватизировать госпредприятия любой ценой, чтобы привлечь надежных инвесторов; провести структурные реформы подчиненных президенту силовых структур, прежде всего армии и службы безопасности;
      • увольнять всех причастных к коррупции и незаконном обогащении чиновников независимо от степени их лояльности власти и самому президенту. Надо хотя бы заявить, что ты будешь делать конкретные системные вещи, и начать первые шаги хотя бы в рамках своих полномочий.

      "Сорвать пломбу" надо не в одной трубе в одном райцентре – "сорвать пломбу" надо во всей стране. И это сможет и должен сделать национальный лидер. Именно его пытается найти Украина.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Публикации
      Источник: Юрий Бутусов
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