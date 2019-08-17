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      От пожара в одесском отеле "Токио Стар" пострадали 18 человек: что о них известно

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      Кто пострадал от пожара в одесской гостинице "Токио Стар"
      Кто пострадал от пожара в одесской гостинице "Токио Стар" / facebook.com/suspilne.odesa

      В ночь на 17 августа произошел пожар в одесском отеле "Токио Стар", в результате которого погибли 8 человек. По меньшей мере 18 человек пострадали, среди них – ребенок и иностранцы.

      Исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения одесской ОГА Игорь Гинжул  заявил, что первая бригада спасателей прибыла на место происшествия в 1:55. Сообщение о пожаре поступило в 1:34. Пациентов принимали 7 бригад скорой медицинской помощи.

      Важно: В Одессе произошел пожар в гостинице "Токио Стар": 8 человек погибли – фото и видео

      Всего в результате пожара пострадали 18 человек, среди них – 1 ребенок и 2 иностранцев. 7 человек погибли на месте пожара, а еще один человек – в "скорой".

      10 пострадавших госпитализированы, из них 7 находятся в тяжелом состоянии, а 2 – в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных есть иностранец, гражданин Сьерра-Леоне. Пострадал также гражданин Литвы, но он от госпитализации отказался.

      Все пострадавшие получили ожоги тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения.

      Важно: Правоохранители рассматривают три версии пожара в одесском отеле "Токио Стар": детали

      Среди пациентов, которым оказывали медицинскую помощь:

      2 жителей Одессы;

      3 жителей Одесской области;

      1 житель Херсонской области;

      1 житель Сум;

      1 житель Мариуполя;

      1 гражданин Литвы;

      1 гражданин Сьерра-Леоне.

      В Одессе произошел пожар в отеле "Токио Стар": смотрите видео

      Что известно о пожаре в одесской гостинице "Токио Стар"?В ночь на 17 августа в Одессе загорелся отель "Токио Стар". По меньшей мере 8 человек погибли, еще 18 пострадали. Огонь охватил более 1 000 квадратных метров. Во время пожара в отеле находилось ориентировочно 200 человек. Несколько десятков спасенных людей пригласил к себе домой одессит, который стал случайным свидетелем пожара и бросился помогать спасателям и полицейским.

      Как сообщил президент Владимир Зеленский, владельцем отеля является Вадим Черный. Мужчина уже заявил, что готов нести ответственность. Сейчас полиция открыла уголовное производство за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

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      Теги: Новости Одессы Новости Украины Жертвы Криминальные новости Пожар в одесской гостинице "Токио Стар" ГСЧС Пожар
      Источник: 24 канал
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