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      От принятия законопроекта 1210 в нынешнем виде выигрывает в первую очередь Россия, – эксперт

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      Налоговый кодекс
      Налоговый кодекс / kordon.in.ua

      От принятия законопроекта 1210 в нынешнем виде выигрывает в первую очередь Россия.

      Такое мнение в эфире телеканала "112 Украина" высказал экономический эксперт Виктор Скаршевский.

      Он отметил, что инициаторы законопроекта всегда могут отозвать его.

      Прежде всего, инициаторы – это как раз есть "Слуга народа" и члены комитета, налогового комитета, который возглавляет Даниил Гетманцев,
      – напомнил эксперт.

      По его словам, законопроект № 1210 является противоречивым и затрагивает интересы многих олигархов.

      "Законопроект №1210, где также очень много негативных, таких взрывных, возможно даже так можно сказать, новаций. Например, налогообложение, резкое повышение ренты на добычу железной руды. Пострадают там определенные олигархи, но выигрывают другие олигархи. Прежде всего, кстати, выигрывает, в конечном итоге, если это будет в том виде внедрено, выиграет Россия. То есть российские поставщики этого сырья", – заявил он.

      Напомним, законопроект № 1210 вводит ряд изменений в Налоговый кодекс, которыми увеличивает налоговую нагрузку на многие отрасли украинской экономики, в том числе горно-обогатительную отрасль.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги
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