13:42
23 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России вместо денежной премии – похвала. Ноу-хау с мощами
      Вєсті Кремля
      22:20, 22 марта
      Вести.UA: Упрямый "оппоблоковец". Кума Путина о языке
      Вєсті.UA
      21:06, 22 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      От пули снайпера на Донбассе погиб военный медик из Львовщины: имя и фото

      233 Читати новину українською
      На Донбассе погиб военный медик
      На Донбассе погиб военный медик / Фото из открытых источников

      Военнослужащий, который погиб 22 марта в зоне боевых действий на Донбассе, был боевым медиком 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

      Снайпер оккупантов попал в 48-летнего старшего сержанта Маркевича Владимира – уроженца поселка Роздол, что в Николаевском районе Львовской области, сообщает пресс-служба бригады.

      Читайте также: Украинские воины нанесли удар по оккупантам на Донбассе: у боевиков есть погибшие и раненые

      В штабе ООС сообщили, что враг шесть раз обстреливал позиции ВСУ в течение пятницы, 22 марта. Из-за огня снайперов и атаки из минометов погиб украинский военный и еще один получил ранения.

      Будучи старшим боевым медиком, он находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения, как на наиболее опасном участке батальонного района обороны, где его помощь могла потребоваться бойцам любой момент,
      – сообщают в бригаде.

      Российские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки, одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила Маркевича в районе населенного пункта Новомихайловка. На службе в Королевской бригаде медик находился с апреля 2018 года. 

      Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?
      С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.
      Однако жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.

      blog_ava
      Почему Вакарчук никого не поддержал и что бы это могло изменить
      сегодня
      821
      Теги: Новости Украины Новости политики Жертвы Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      сегодня , 12:01 Отдых мечты: как бюджетно отдохнуть в Таиланде и что нужно знать о стране
      Альона Захарова 77
      140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      сегодня , 12:00 140-метровый плавучий кран П-140 "NIBULON MAХ" скоро спустится на воду
      Злой Одессит 812
      Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      сегодня , 09:00 Нападение на Казахстан и присоединение Белоруссии: шаги Путина стать пожизненным президентом
      Іван Яковина 400
      Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      сегодня , 08:40 Уряд може заборонити купівлю антибіотиків без рецепту
      Артем Овдієнко 279
      Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      сегодня , 08:10 Украина выстрадала ничью в матче с Португалией: видео
      2048
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В столице увеличат штраф за нелегальное размещение рекламы
       26 октября 2011 , 08:40 1
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Шевченко будет работать экспертом на 10-ти матчах чемпионата Италии – стали известны детали контракта
       3 сентября 2018 , 23:25
      Дизельгейт затронул Audi и Opel – откажутся ли они от дизельных моторов?
       17 октября 2018 , 10:22
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук