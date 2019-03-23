От пули снайпера на Донбассе погиб военный медик из Львовщины: имя и фото

Военнослужащий, который погиб 22 марта в зоне боевых действий на Донбассе, был боевым медиком 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Снайпер оккупантов попал в 48-летнего старшего сержанта Маркевича Владимира – уроженца поселка Роздол, что в Николаевском районе Львовской области, сообщает пресс-служба бригады.

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В штабе ООС сообщили, что враг шесть раз обстреливал позиции ВСУ в течение пятницы, 22 марта. Из-за огня снайперов и атаки из минометов погиб украинский военный и еще один получил ранения.

Будучи старшим боевым медиком, он находился на наблюдательном посту переднего края линии разграничения, как на наиболее опасном участке батальонного района обороны, где его помощь могла потребоваться бойцам любой момент,

– сообщают в бригаде.

Российские наемники совершили три выстрела из новой снайперской винтовки, одна из пуль которой пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила Маркевича в районе населенного пункта Новомихайловка. На службе в Королевской бригаде медик находился с апреля 2018 года.

Сколько военных и мирных жителей погибло на Донбассе?

С начала открытой российской агрессии против Украины, которая началась пять лет назад на Востоке Украины, погибли 2949 украинских военнослужащих. Только с начала 2019 года в военных действиях погибли 12 защитников, еще более сотни получили ранения.

Однако жертвами конфликта на Донбассе стали не только бойцы армии, но и мирное население. В целом с начала войны были убиты более 3 тысяч гражданских лиц, и еще почти 9 тысяч получили ранения.