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      От роста цен на дизтопливо и газ выигрывает только завод "Укртатнафта", – Куюн

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      Сергей Куюн / biz.censor.net.ua

      В Украине может существенно подорожать автомобильное топливо.

      Причина в попытке украинских производителей поднять пошлины на поставки из России через обращение ПАО "Укртатнафта" и АО "Укргазовидобування" в Минэкономики с предложением провести антисубсидиционное расследование импорта дизтоплива из РФ и ввести пошлину на импорт дизельного топлива и сжиженного газа.

      По словам директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, стоимость дизельного топлива может вырасти в результате данной инициативы для потребителей почти на 1,5 гривны, при этом нагрузка на экономику Украины только за год составит 11 миллиардов гривен, сообщил Куюн в эфире 24 канала .

      "Дизельное топливо – это основа, это кровь экономики. То есть железная дорога, армия, промышленность – это основные потребители дизельного топлива. И они заплатят больше. Это снизит их конкурентоспособность, это приведет к повышению тарифов. И к тому, что опять таки, за все заплатит потребитель в магазине или на заправочной станции и так далее", – заявил эксперт.

      При этом, по словам Куюна, от этого выиграет только один украинский производитель.

      "Это завод "Укртатнафта", который относится к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского. И получается так, что люди заплатят деньги за то, чтобы предприятие олигарха было успешным и работало с прибылью. Хотя я думаю, что было бы более логично, если предприниматель бы вложил деньги в это предприятие, сделал бы его более конкурентоспособным, установил бы там современное оборудование, которое бы позволило быть более прибыльным. Речь идет сейчас так: вы нам помогите за ваши деньги, а мы посмотрим, может ли мы что-то сделаем, но мы не обещаем" , – заявил Куюн.

      По его словам, за последние 9 лет это уже третья попытка ввести пошлины на импорт горючего.

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      Теги: Укрнафта Горючее Министерство экономического развития и торговли Игорь Коломойский Газ
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