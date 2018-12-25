От схемы к схеме: как авто для полиции купили на средства, спасенные детективами НАБУ

Детективы НАБУ расследовали и довели до суда дело о попытке хищения почти полмиллиарда гривен, полученных Украиной в рамках международного соглашения, известного под названием "Киотский протокол". Общественный резонанс дела помог сохранить эти деньги в Украине, но имел и негативные последствия.

Об этом в программе "Дело детектива" с Александрой Дрик рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Александр.

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Он напомнил, как на заседании правительства Яценюка в январе 2016 года объявили о возможном злоупотребления государственными средствами. Премьер Яценюк требовал расследования, но тогда НАБУ уже его вело.

Досудебное расследование началось в январе 2016 года, в мае 2016 года установлены первые подозреваемые. В марте 2017 года следствие завершилось, а в июне обвинительный акт направлен в суд,

– сообщил Александр.

По его словам, огласка дела не позволила должникам вывести средства из Украины, но имела и негативные последствия.



Что было сделано НАБУ по делу "Киотских денег"

"Участники преступления разорвали связи между собой, вычистили свои мобильные телефоны, почту, компьютеры и т.д. Часть лиц, вовлеченных в преступную схему, фактически проживают на оккупированной территории. Они делали все, чтобы запутать следы и чтобы их вина не была доказана", – пояснил детектив НАБУ.

Средства не были перечислены компаниям с признаками фиктивности. И по решению правительства они были использованы на закупку автомобилей с гибридной силовой установкой для нужд Национальной полиции Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование по факту возможных злоупотреблений при закупке этих автомобилей,

– подытожил детектив Александр.

Напомним, что "Киотский протокол" – это крупное международное соглашение, направленное на сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов, которые негативно влияют на атмосферу планеты. Международное сообщество договорилось сокращать выбросы путем установления квот для каждой отдельной страны. Государство, которое не использует предоставленные ему квоты, имеет право их продать, что и сделала Украина – продала свою часть неиспользованных квот Японии и получила соответствующую компенсацию.

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