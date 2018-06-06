От создания Антикорсуда нам не станет легче, потому что сопротивление нашей работе очень большое

Об аудиторах НАБУ, создании Антикоррупционного суда и борьбе с коррупцией – в программе "Pro новости" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

О эффективность работы НАБУ

– То, что мы сейчас наблюдаем в парламенте, это именно результат нашей работы. Ибо если бы мы не расследовали те дела, которые мы расследуем, если бы мы их не передавали в суд, то вообще бы не было дискуссии о создании Антикоррупционного суда. Именно наша работа, то, что было сделано нашими детективами и прокурорами Антикоррупционной прокуратуры, дало возможность показать, что действующая судебная система не способна рассматривать такие дела, для расследования которых и создавалось Антикоррупционное бюро.

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– Сейчас мы четко показали, что есть большой перечень дел в отношении топ-чиновников действующей власти. Это такие дела, которые три года назад вообще нельзя было представить. Это и является ответом на то, для чего создавалось Антикоррупционное бюро и что оно сделало. И, к сожалению или к счастью, НАБУ не отвечает за установление виновности или не виновности лица. Это должен делать независимый суд. И, как показала практика, такого суда пока нет.

Об Антикоррупционном суде

– То, что мы нарабатываем, к сожалению, останавливается в судах. А общество от нас ждет не арестов, а ответов по этим делам. Ни мы, ни Антикоррупционная прокуратура эти ответы дать не может, это может сделать только суд.

Но несмотря на то, что происходит в парламенте последние несколько недель, у меня есть большие сомнения, что это (голосование за законопроект об Антикоррупционном суде – 24 канал) возможно. Легче работать от создания Антикоррупционного суда нам не станет, потому что сопротивление нашей работе еще долго будет очень большим.

– Задачами Антикоррупционного суда является не только качнуть эту касту неприкосновенных, но и разрушить ее полностью. Ведь приговоры таких судов как раз и будут теми ударами, которые завершат начатую НАБУ работу. Дела НАБУ практически не движутся к раскрытию из-за торможения в судах, ведь судьям очень трудно найти основание для оправдания. И вот задача Антикоррупционного суда как раз и будет заключаться в прекращении этого торможения, он должен будет сделать все для того, чтобы дела слушали в разумные сроки.

Об отставке министра финансов Данилюка

– Я не буду говорить о том, на чьей я стороне, ибо это не совсем корректно. И не является зоной нашей ответственности. Но я надеюсь, что все решения будут взвешенные и будут основываться на конкретных основаниях.

Могу сказать, что медийные удары по министру финансов Данилюку начали происходить, когда он занял принципиальную позицию по делу "Приватбанка."

– НАБУ проверяло информацию об оффшорных компаниях Данилюка сразу после его назначения, и она не подтвердилась. Сейчас у нас есть производство от САП на основании информации, которая есть в СМИ, о незадекларованной квартире в Лондоне, и сейчас это расследует НАБУ.