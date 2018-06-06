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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

От создания Антикорсуда нам не станет легче, потому что сопротивление нашей работе очень большое

Pro новости 13 Читати новину українською

Об аудиторах НАБУ, создании Антикоррупционного суда и борьбе с коррупцией – в программе "Pro новости" рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

О эффективность работы НАБУ

– То, что мы сейчас наблюдаем в парламенте, это именно результат нашей работы. Ибо если бы мы не расследовали те дела, которые мы расследуем, если бы мы их не передавали в суд, то вообще бы не было дискуссии о создании Антикоррупционного суда. Именно наша работа, то, что было сделано нашими детективами и прокурорами Антикоррупционной прокуратуры, дало возможность показать, что действующая судебная система не способна рассматривать такие дела, для расследования которых и создавалось Антикоррупционное бюро.

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– Сейчас мы четко показали, что есть большой перечень дел в отношении топ-чиновников действующей власти. Это такие дела, которые три года назад вообще нельзя было представить. Это и является ответом на то, для чего создавалось Антикоррупционное бюро и что оно сделало. И, к сожалению или к счастью, НАБУ не отвечает за установление виновности или не виновности лица. Это должен делать независимый суд. И, как показала практика, такого суда пока нет.

Об Антикоррупционном суде

– То, что мы нарабатываем, к сожалению, останавливается в судах. А общество от нас ждет не арестов, а ответов по этим делам. Ни мы, ни Антикоррупционная прокуратура эти ответы дать не может, это может сделать только суд.

Но несмотря на то, что происходит в парламенте последние несколько недель, у меня есть большие сомнения, что это (голосование за законопроект об Антикоррупционном суде – 24 канал) возможно. Легче работать от создания Антикоррупционного суда нам не станет, потому что сопротивление нашей работе еще долго будет очень большим.

Задачами Антикоррупционного суда является не только качнуть эту касту неприкосновенных, но и разрушить ее полностью. Ведь приговоры таких судов как раз и будут теми ударами, которые завершат начатую НАБУ работу. Дела НАБУ практически не движутся к раскрытию из-за торможения в судах, ведь судьям очень трудно найти основание для оправдания. И вот задача Антикоррупционного суда как раз и будет заключаться в прекращении этого торможения, он должен будет сделать все для того, чтобы дела слушали в разумные сроки.

Об отставке министра финансов Данилюка

– Я не буду говорить о том, на чьей я стороне, ибо это не совсем корректно. И не является зоной нашей ответственности. Но я надеюсь, что все решения будут взвешенные и будут основываться на конкретных основаниях.

Могу сказать, что медийные удары по министру финансов Данилюку начали происходить, когда он занял принципиальную позицию по делу "Приватбанка."

– НАБУ проверяло информацию об оффшорных компаниях Данилюка сразу после его назначения, и она не подтвердилась. Сейчас у нас есть производство от САП на основании информации, которая есть в СМИ, о незадекларованной квартире в Лондоне, и сейчас это расследует НАБУ.

Теги: Новости политики НАБУ Артем Сытник Pro новости Антикоррупционный суд
Источник: 24 канал
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