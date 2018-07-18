От Трампа требуют объяснений о "новых предложениях" по Украине на переговорах с Путиным

В Киеве просят разъяснений о якобы обсуждении так называемых "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

16 июля в Хельсинки состоялась первая двусторонняя встреча президентов США и России со времени инаугурации Дональда Трампа.

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Трамп и Путин еще до встречи анонсировали, что во время переговоров обсудят, в частности, и украинский вопрос. Однако на пресс-конференции по итогам президент РФ упомянул лишь о выполнении "минских договоренностей" и констатировал, что Трамп не признал аннексии Крыма.

Позже в интервью российским СМИ Путин рассказывал, что во время встречи с Трампом обсуждали также "новые предложения" в отношении Украины.

Украина по этому поводу обратилась за разъяснениями к официальному Вашингтону.

Украина запросила официальные разъяснения от Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российском саммите в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ,

– цитирует "Интерфакс-Украина" источники в дипломатических кругах.

Собеседник агентства отметил, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения такой информации.

В интервью российским СМИ президент России Владимир Путин заявил, что договорился с Дональдом Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Мы говорили об Украине. Там есть некоторые новые идеи относительно способов урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед", – заявил Путин.