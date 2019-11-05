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      От трех до шести лет: почему исполнителям зверского убийства Гандзюк дали так мало

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      Почему исполнителям зверского убийства Гандзюк дали так мало
      Почему исполнителям зверского убийства Гандзюк дали так мало / www.bbc.com

      "Год без Кати" – сегодня во многих городах Украины, в годовщину смерти активистки Екатерины Гандзюк, проходят акции протеста. Напомним, 31 июля 2018 года на активистку напали, облив серной кислотой во дворе ее дома. Активистка получила 40% ожогов тела. Заказчиков так и не наказали.

      Только в июне 2019 года Покровский районный суд Днепропетровской области наконец-то вынес приговор пятерым исполнителям убийства активистки Екатерины Гандзюк.

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      Все они пошли на сделку со следствием и признали свою вину, поэтому получили значительно меньшие тюремные сроки, чем предусмотрено Уголовным кодексом. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, на полгода меньший срок получил нападавший Никита Грабачук, его соучастники – Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – 4 года. А Виктора Горбунова приговорили к трем годам тюрьмы.


      В июне 2019 года суд вынес приговор пятерым исполнителям

      Согласно приговору суда, организатор преступления решил запугать Екатерину Гандзюк. Исполнителям он пообещал пять тысяч долларов за перелом конечностей активистки и три тысячи за травмирование ее серной кислотой, утверждают в СМИ.

      По словам нового Генпрокурора Руслана Рябошапки, сейчас расследование дела снова активировалось. И уже в ближайшее время будет обнародована важная информация по расследованию убийства активистки Екатерины Гандзюк.

      Многих людей поразило, что исполнители этого ужасного убийства получили от трех до шести лет лишения свободы. Максимальное наказание – 6 лет – получил Никита Грабчук, что непосредственно выливал кислоту. Прокуроры объясняли это тем, что исполнители пошли на сделку со следствием и потому получили смягченное наказание.

      Относительно этого, то не было никакой коммуникации ни прокуратуры, ни СБУ. То есть были приговоры и действительно была сделка. Следователи обосновывали ее родителям Кати тем, что у них нет доказательств, поэтому пришлось пойти на такую сделку. В противном случае никакого расследования бы не было,
      – пояснил адвокат по делу Екатерины Гандзюк Маси Найем.

      В прямом эфире программы "После всего" с Дмитрием Гнапом он подчеркнул, что соглашение предусматривало предоставление следствию новых доказательств по Мангеру, Гордееву и другим людям. Однако доказательств нет, отметил Найем.

      И почему этого не произошло? Нет ответа на этот вопрос. Хотя я считаю, что должен быть ответ у "героя Украины" Василия Грицака и у другого фейкового героя Юрия Луценко,
      – подчеркнул Найем.

      Адвокат у справі Катерини Гандзюк Масі Найєм
      Адвокат по делу Екатерины Гандзюк Маси Найем

      Схема действует следующим образом: "Исполнители не сдают заказчика, а тот в свою очередь платит деньги, чтобы им дали меньший срок". Также он считает, что единственным доказательством заказа являются показания человека, который скажет: "Мне заказывало убийство то или другое лицо".

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      Теги: Новости Украины Расследования Дело Екатерины Гандзюк Новости политики Деньги Арест Убийство Криминал СБУ
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