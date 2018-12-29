От уборщика до легенды: король CNN Ларри Кинг, его восемь жен и авторский некролог

Теперь уже легендарный интервьюер Ларри Кинг в 20 лет продавал молоко, подрабатывал почтальоном и упаковщиком бандеролей. Никто в Нью-Йорке на радио такого не взял бы. А вот в Майами могли и не быть такими переборчивыми. Уже через месяц Ларри работал на радиостанции. Правда, уборщиком.

Когда его таки посадили перед микрофоном, от страха Кинг проглотил язык. Две минуты в эфире царила полная тишина. В студию ворвался разъяренный директор: "Это разговорный жанр, так говори", – прокричал он. Парень очнулся и произнес: "Добрый вечер, с вами Ларри Кинг, и это мой первый эфир".

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Отец Ларри Кинга происходил из городка Коломыя, что в западной Украине. Эмигрировав в Штаты, открыл собственный бар, а в свободное время ходил с сыном на бейсбольные соревнования. Пока все ребята мечтали стать бейсболистами и учились отбивать мячи, Ларри закрывался в комнате и представлял из себя комментатора.

"Добрый вечер, с вами Ларри Кинг, и это мой первый эфир"

Смерть отца от инфаркта станет тяжелым ударом. 10-летний Ларри перестанет учиться, и из-за этого не поступит в колледж. А уже через 20 лет бывший уборщик без высшего образования будет сидеть за одним столом с президентами, премьерами, голливудскими звездами, учеными и преступниками. Ему часто закидывали, что задает слишком мягкие или же поверхностные вопросы. Но порой эта простота и заставала гостей врасплох.

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Кинг не любил долго готовиться к интервью, не читал книжек своих гостей, хотел, чтобы разговор был максимально естественным. Свои вопросы задавал в зависимости от того, какой был предыдущий ответ. Собственно, умение слушать Ларри называл главным для интервьюера.

Я ничему не учусь, когда говорю – только когда слушаю,

– говорил Ларри Кинг.

Такой подход обеспечил ему карьеру продолжительностью в 60 тысяч разговоров, а программа "Larry King Live" была одной из самых продолжительных программ в сети CNN.

Кинг не любил долго готовиться к интервью и не читал книжек своих гостей

Самый любимый вопрос Ларри в личной жизни: "Ты выйдешь за меня". Его он озвучивал восемь раз, а с одной женщиной был женат дважды.

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В 1987 году у него тоже был инфаркт. Пришлось делать настолько сложную операцию, что ее отказались покрывать медицинской страховкой. Ларри чрезвычайно возмутила такая позиция, поэтому он основал собственный кардиологический фонд для пациентов, которые не могут позволить себе дорогостоящих процедур. И сейчас самое большое удовольствие в жизни – позвонить на неизвестный номер и своим низким голосом произносить: "Здравствуйте. Я Ларри Кинг, и мы оплатим вашу операцию".

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Сейчас ему 85 лет и на вопрос "каким хочет видеть свой некролог" с улыбкой отвечает:

Сегодня умер самый старший мужчина на земле. Выстрелом в голову его убил ревнивый муж, когда увидел его в постели со своей женой – бывшей моделью Playboy. Понадобилось три дня, чтобы убрать счастливую улыбку с его лица.