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      От удара выпал двигатель: в Польше авто с украинцами врезалось в дерево, они погибли

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      ДТП с украинцами в Польше
      ДТП с украинцами в Польше / Иллюстративное фото

      В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. Автомобиль с ними и еще двумя гражданами Грузии врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что из автомобиля выпал двигатель. Его нашли в 12 метрах от транспортного средства.

      В результате ДТП погибли граждане Украины в возрасте 23 и 30 лет. Еще два человека, которые находились в авто выжили. Они граждане Грузии: один из них – водитель, передает "Польское радио".

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      Трагедия случилась в ночь с 13 на 14 апреля вблизи города Кентшин, что в северо-восточной Польше.

      Погибли пассажиры, которые сидели в правой части автомобиля. Пассажир, который был рядом с водителем, был пристегнут ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут,
      – сообщила представитель полиции Моника Данеляк.

      Как проинформировали польские правоохранители, у водителя-грузина взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв в момент аварии.

      Сила удара об дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные,
      – рассказал капитан пожарных Камиль Ґольон.

      Обстоятельства трагедии в Польше изучают правоохранители под наблюдением районной прокуратуры.

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      Теги: Новости Украины Новости Польши Жертвы Аварии и ДТП
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