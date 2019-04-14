От удара выпал двигатель: в Польше авто с украинцами врезалось в дерево, они погибли
В Польше произошло смертельное ДТП с украинцами. Автомобиль с ними и еще двумя гражданами Грузии врезался в придорожное дерево. Удар был такой силы, что из автомобиля выпал двигатель. Его нашли в 12 метрах от транспортного средства.
В результате ДТП погибли граждане Украины в возрасте 23 и 30 лет. Еще два человека, которые находились в авто выжили. Они граждане Грузии: один из них – водитель, передает "Польское радио".
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Трагедия случилась в ночь с 13 на 14 апреля вблизи города Кентшин, что в северо-восточной Польше.
Погибли пассажиры, которые сидели в правой части автомобиля. Пассажир, который был рядом с водителем, был пристегнут ремнем безопасности, а пассажир с заднего сиденья, вероятно, не был застегнут,
– сообщила представитель полиции Моника Данеляк.
Как проинформировали польские правоохранители, у водителя-грузина взяли кровь, чтобы проверить, был ли он трезв в момент аварии.
Сила удара об дерево была настолько велика, что двигатель выпал, и он лежал на расстоянии 12 метров. Он все еще горел, когда прибыли пожарные,
– рассказал капитан пожарных Камиль Ґольон.
Обстоятельства трагедии в Польше изучают правоохранители под наблюдением районной прокуратуры.
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