От вони дерьма до разрушения домов: какое "счастье" принесла "Наша Ряба" Косюка жителям сел

Жители Винницкой области обратились в Европейский банк реконструкции и развития с жалобой на ОАО "Мироновский хлебопродукт". Это предприятие принадлежит Юрию Косюку – советнику Петра Порошенко.

В ЕБРР уже начали расследование, говорится в материале Даниила Мокрика для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", пишет BIHUS.Info.

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"Ситуацию оценит независимый орган. С результатами расследования ознакомят как людей, которые жаловались, так и банкиров ЕБРР, ведущих эти проекты (кредитование "Мироновский хлебопродукт" – 24 канал), и руководство Банка", – заверил старший советник ЕБРР в Восточной Европе и Кавказе Антон Усов.

Свою жалобу жители сел Клебань, Оляница и Заозерное прислали именно в Европейский банк, потому что ЕБРР уже давно сотрудничает с "Мироновским хлебопродуктом" и кредитует предприятие Юрия Косюка.

В жалобе речь идет прежде всего о птицефабрике, где выращивают кур (так называемые "бригады"). При этом нарекания очень разнообразны: от неприятного запаха до разрушения домов.

Активист Виталий Стиренко из села Клебани показал журналистам большую кучу куриного помета, которую ОАО "МХП" хранит неподалеку от села. При этом такая куча возле населенного пункта – не одна, говорит он.

Куча куриного помета, которую "Мироновский хлебопродукт" хранит неподалеку от села

Координатор ОО "Екодия" Тамара Харчилава объяснила, что это прямо противоречит законодательству Украины.

Там прописано четко, как нужно утилизировать отходы, их нужно хранить на время, когда идет утилизация. Ведь понятно, что иногда нет технической возможности вывезти все. И там четко и однозначно написано, что не могут они, эти отходы, контактировать с землей, и нельзя их разбрасывать под открытым небом,

– сказала журналистам BIHUS.Info Тамара Харчилава.

Зато жители села Олянице показали трещины в стенах домов, расположенных возле автомобильной дороги. Говорят, что трещины начали появляться после того, как ОАО "МХП" запустило интенсивное движение грузовиков.

Село Оляница имело несчастье расположиться как раз между "бригадами", то есть местами, где выращиваются цыплята, и другими мощностями компании. До 400 автомобилей движется по дороге села в день. Из-за этого большого движения разбивается дорога, а из-за вибрации разрушаются дома, стоящие вдоль этой дороги,

– пояснила руководитель отдела ОО "Екодия" Алена Мискун.

Кроме этого, в селе Заозерное жалуются, что полтора года открыто уголовное производство относительно возможной фальсификации общественных слушаний представителями "Мироновский хлебопродукт". Речь идет об общественных слушаниях по строительству рядом с селом комплекса курятников – "бригады".

"Дело в том, что в наш сельский совет входят два села – Васиивка и Заозерное. А общественные слушания проводили только в Василивке, жителей Заозерного вообще не проинформировали. Так получилось, что разрешение на строительство новой "бригады" дало 90 человек. А мы собрали в Заозерном 346 подписей людей, которые были против этого строительства", – рассказала активистка из Заозерного Оксана Базилюк.

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Авторы жалобы рассчитывают на то, что Евробанк высоко ценит свою репутацию и сможет повлиять на предприятие, с которым сотрудничает.

Они (ЕБРР – 24 канал) гарантируют, что их клиенты воплощают проекты, которые соответствуют самым высоким стандартам – международным или стандартам ЕС. И, как минимум, соответствуют законодательству Украины,

– объяснила Алена Мискун.

Старший советник ЕБРР Антон Усов прогнозирует, что независимое расследование Банка может продолжаться не менее несколько месяцев.

Только в день выхода программы редакция BIHUS.Info получила письмо от ОАО "Мироновский хлебопродукт" с письменными ответами на запрос на интервью. В частности, там написано: "Компании" МХП "известно о жалобах, которые были размещены на сайтах. К сожалению, к "МХП" они направлены не были. Но наши коллеги из ЕБРР сообщили нам о них. Эти жалобы были направлены от нескольких жителей трех сел, это не коллективное видение, то есть не обращение общины, но обращение нескольких лиц".

Также в компании заверили, что действуют исключительно в рамках украинского законодательства и норм ЕС. В частности, относительно разрушения домов в селе Олянице в письме сказано: "Мы используем дороги, которые были построены государством. Мы не нарушаем правил дорожного движения, поэтому если грузовик по весу превышает допустимую норму, мы используем другие пути. Стоит отметить, что компания также строит новые дороги за собственные средства, которые ведут к объектам холдинга".

Полный выпуск программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" смотрите здесь.