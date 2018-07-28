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От взрыва смартфона Samsung серьезно пострадал 5-летний ребенок

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В Китае взорвался смартфон Galaxy Note 4
В Китае взорвался смартфон Galaxy Note 4 / gizchina.com

Компания Samsung уже не впервые попадает в скандал из-за взрыва их смартфонов. Так, корпорация полностью отозвала серию Galaxy Note7, которые вспыхивали и взрывались. Теперь несчастный случай произошел со смартфоном Galaxy Note 4.

Об этом сообщает Gizchina.

Так, в Китае смартфон Galaxy Note 4 взорвался и изуродовал лицо 5-летней девочке. Ребенок получил ожоги второй степени.

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Теперь семья ребенка требует от Samsung компенсацию в размере около 250 тысяч долларов. При этом китайский офис Samsung предлагает семье около 1,5 тысячи долларов на лечение ребенка.

Вибухнув смартфон Galaxy Note 4
Родители ребенка требуют от Samsung компенсации

Как рассказали родители, смартфон купили в августе 2016 года, а несчастный случай произошел в марте этого года. Однако, только сейчас эта информация попала в СМИ. Дело попало в суд.

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Теги: Техно Китай Samsung Взрыв Смартфоны
Источник: 24 Канал
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