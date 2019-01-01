От взрыва в Магнитогорске могла пострадать украинка: в МИД Украины дали комментарий

В результате обрушения многоэтажного дома в городе Магнитогорск в России могла пострадать, или даже погибнуть украинка. Пока официального подтверждения информации о гражданке Украины нет.

Об этом заявил заместитель директора департамента – начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, сообщает УНИАН.

Напомним, ранее 24 канал отмечал, что в результате обрушения многоэтажного дома из-за взрыва газа в городе Магнитогорск в России погибло по меньшей мере 8 человек. Судьба еще нескольких десятков жителей разрушенного дома пока неизвестна.

По словам представителя МИД, пока никаких подтверждений того, что пострадала украинка, нет.

Официального подтверждения о пострадавших гражданах Украины нет,

– утверждает начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

О том, что среди пострадавших может оказаться и гражданка Украины, свидетельствуют списки жителей, которые опубликовали российские СМИ. Так, в списке из 35 жителей, с которыми сейчас нет связи, фигурирует имя уроженки Шепетовки, что на Хмельнитчине, Татьяны Антиповой. Также известно, что женщина родилась 29 августа 1986 года.

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