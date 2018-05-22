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Дмитро Снєгирьов

Отаке перимир'я: за минулий тиждень окупаційні війська обстріляли ЗСУ майже 8 тисяч разів

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Де бойовики ховають свої танки
Де бойовики ховають свої танки / facebook Дмитро Снєгирьов

Протягом останнього тижня на первомайсько-стаханівському напрямку спостерігалося локальне загострення ситуації, пов'язане з провокативними обстрілами позицій ЗСУ з боку бойовиків так званої "ЛНР".

За тиждень у зоні проведення операції об'єднаних сил спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 7 тисяч 700 випадків порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

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Минулий тиждень був найгіршим за весь час конфлікту, наші спостерігачі зафіксували 7 тисяч 700 випадків недотримання режиму перемир'я, – повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ Олександр Хуг на брифінгу у Києві.

Варто зазначити, що наразі йдеться про зміну тактики військового протистояння на Сході України. Основний акцент перенесено на обстріли бойовиками позицій ЗСУ з житлових кварталів окупованих міст і селищ.

За інформацією аналітичного відділу ГІ "Права Справа", бойовики так званої "ЛНР" розмістили важку бронетехніку у житлових кварталах окупованого смт. Донецький Луганської області.

Селище міського типу Донецький, відноситься до Кіровської міської ради Луганської області. Сусідні населені пункти: селища Голубівське і Березовське на південному заході, місто Кіровськ на півдні, села Весняне, Дачне, селище Фрунзе на південному сході, село Жолобок на північному сході. Після підписання в лютому 2015 року других "мінських угод" по північно-західним околицям селища проходить так звана лінія розмежування.

20 травня з 16:00 до 16:40 з району смт. Донецький вівся обстріл позицій ЗСУ зі стрілецької зброї і ВКК. Днями раніше, звідти так само вівся обстріл позицій ЗСУ із застосуванням СЗ, ВКК та забороненої мінськими угодами зброї.

В свою чергу, у звіті СММ ОБСЄ станом на 16 травня 2018 року йдеться про наступне: 15 травня БПЛА СММ у непідконтрольних уряду районах виявив танк (Т-64) в житловому районі н. п. Верхньошироківське (85 км на південь від Донецька), танк (T-72) в житловому районі н. п. Пікузи (кол. Комінтернівське, 92 км на південь від Донецька), а також 2 танка (T-72) і 3 самохідні гаубиці (2С1 "Гвоздика", 122 мм) в н. п. Безіменне (100 км на південь від Донецька).

Таким чином, попри надані російськими кураторами і бойовиками запевнення у дотриманні режиму тиші, останні свідомо ведуть обстріли позицій ЗСУ з житлових районів, наражаючи на небезпеку мирне населення окупованих районів Сходу України і намагаючись таким чином змусити Україну до "поганого миру".

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Автор: Дмитро Снєгирьов
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Война на Донбассе Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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