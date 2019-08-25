Отберут ли у Медведчука "112", возмутительное поведение "Слуг народа" – топ-5 видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Будущий депутат "Слуги народа" Бужанский обозвал журналистку "тупой овцой"

Новоизбранный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "Нового времени" Ольга Духнич "тупой овцой". Такую характеристику представительнице медиа будущий нардеп выразил в собственном Telegram-канале. Его поддержал и коллега, тоже экс-журналист Александр Дубинский.

Видео: Бужанский обозвал журналистку

Впоследствии в эфире 24 канала политолог и экс-кандидат в депутаты от "Голоса" Николай Давидюк высказал мнение, что за оскорбления журналистов со стороны депутатов пропрезидентской партии должен был бы извиниться лично Владимир Зеленский. Без реакции Дубинский не обошелся и в этот раз. Он наехал как на политолога Давидюка, так и на 24 канал, в эфире которого и было сказано соответствующее заявление.

Лидер "Слуги народа" Дмитрий Разумков отреагировал на поведение Бужанского и Дубинского и пообещал, что руководство партии обязательно будет реагировать на оскорбления журналистов со стороны своих партийцев.

Видео: Разумков ответил 24 канала, как он относится к такому поведению нардепов

Трамп и Макрон договорились пригласить Путина в G8 в 2020 году

Президент Франции Эммануэль Макрон с президентом США Дональдом Трампом разговаривали по телефону, и решили пригласить российского лидера Владимира Путина к участию в саммите G7 в 2020 году. Фактически это превращает саммит "Большой семерки" во встречу "Большой восьмерки", чего не было уже пять лет – с начала российской агрессии в Украине.

В то же время Туск предлагает пригласить на саммит G7 в 2020 году Украину, а не Россию. Он считает возвращение России ко встрече мировых лидеров – недопустимым.

Видео: Трамп и Макрон хотят пригласить Россию в "Большую восьмерку"

При каких условиях Россия вернется в "Большую восьмерку"

Украинских пленных в ближайшее время могут обменять на пятерых осужденных в Украине граждан. И все это на фоне дискуссий о возвращении России в "Большую восьмерку".

Как это связано и насколько реально реанимировать "Большую восьмерку" – смотрите в видео:

25 августа лидеры "Большой семерки" после обсуждения согласились укреплять диалог и координацию с Россией. Однако возвращать Путина за стол пока не намерены.

У Медведчука могут отобрать "112 канал": что об этом известно

СБУ открыла уголовное производство в отношении "112 канала". Причиной этому, вероятнее всего, стало заявление бывшего номинального владельца этого медиа – Андрея Подщипкова. Он недавно вернулся в Украину.

Видео: отберут ли у Медведчука "112 канал"

Боец, который был прикован к кровати, пробежал марафон в 100 километров

Михаилу Майстренко с Луганщины был только 21 год, когда ушел добровольцем на войну. Там получил тяжелое ранение и был прикован к постели. Но все испытания сумел преодолеть, а недавно пробежал дистанцию в 100 километров.

Видео: невероятная история о ветеране