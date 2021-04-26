Отбойник полностью пробил дверь внедорожника: возле Днепра случилось жесткое ДТП – фото
В Петриковском районе Днепропетровской области вечером 25 апреля произошла авария с Audi SQ7. Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник. Ограждение практически вонзилось в двери автомобиля, но чудом никто не пострадал.
Источник:ГСЧС Днепропетровщины
ДТП произошло возле села Гречаное примерно в 23:05. Автомобиль слетел с дороги на перекрестке трассы Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиливка.Для ликвидации последствий пришлось вызвать спасателей.
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Спасатели прибыли на место аварии / Фото ГСЧС Днепропетровщины
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Водителю Audi – примерно 38 лет (родился в 1983 году). Он был без травм и сам выбрался из автомобиля. Поэтому от госпитализации мужчина отказался. Пассажиров вего авто не было.
Когда стражи порядка прибыли на место аварии, оказалось, что отбойник пробил заднюю дверь машины с левой стороны и застрял в ней. Из-за этого автомобиль слетел с дороги, но остановился на склоне рядом с ней.
Audi застряло на отбойнике возле Днепра / Фото ГСЧС Днепропетровщины
Полицейские обратились к ГСЧС и на место приехали 4 спасателя. Прежде всего они отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы не случился пожар.
Часть отбойника, который застрял, срезали бензорезом. Затем автомобиль с помощью буксировочного троса и лебедки вытащили из кювета.
Чрезвычайники срезают отбойник / Фото ГСЧС Днепропетровщины
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