В Петриковском районе Днепропетровской области вечером 25 апреля произошла авария с Audi SQ7. Водитель автомобиля не справился с управлением и влетел в отбойник. Ограждение практически вонзилось в двери автомобиля, но чудом никто не пострадал.

ДТП произошло возле села Гречаное примерно в 23:05. Автомобиль слетел с дороги на перекрестке трассы Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиливка.Для ликвидации последствий пришлось вызвать спасателей.

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Спасатели прибыли на место аварии / Фото ГСЧС Днепропетровщины

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Водителю Audi – примерно 38 лет (родился в 1983 году). Он был без травм и сам выбрался из автомобиля. Поэтому от госпитализации мужчина отказался. Пассажиров вего авто не было.

Когда стражи порядка прибыли на место аварии, оказалось, что отбойник пробил заднюю дверь машины с левой стороны и застрял в ней. Из-за этого автомобиль слетел с дороги, но остановился на склоне рядом с ней.



Audi застряло на отбойнике возле Днепра / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Полицейские обратились к ГСЧС и на место приехали 4 спасателя. Прежде всего они отсоединили клеммы аккумулятора, чтобы не случился пожар.

Часть отбойника, который застрял, срезали бензорезом. Затем автомобиль с помощью буксировочного троса и лебедки вытащили из кювета.



Чрезвычайники срезают отбойник / Фото ГСЧС Днепропетровщины

Обратите внимание! На проспекте Победы в Киеве 25 апреля пьяный водитель на огромной скорости вылетел с дороги и врезался в ограждение. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.