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      Отбор на Евро-2020: статистика Украины против команд из первой корзины

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      Франция – Украина – 3:0
      Франция – Украина – 3:0 / El Confidencial

      Уже второго декабря сборная Украины по футболу узнает соперников в квалификации к Евро-2020. Подопечные Андрея Шевченко попали во вторую корзину, поэтому шансы избежать встречи с грандом европейского футбола мизерные.

      Больше всего матчей из девяти потенциальных соперников украинцы провели против Хорватии и Франции – по девять. Зато еще ни разу "сине-желтые" не играли с бельгийцами. Также Украина официально не встречалась с Нидерландами.

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      Швейцария – Украина – 2 матча – 1 победа – 1 ничья

      В 2006 году команды встретились впервые. Этот матч ознаменовался для украинцев большим достижением. Тогда болельщики не увидели голов во время игры, поэтому судьба противостояния решилась в серии послематчевых пенальти. Победу "сине-желтым" обеспечил Александр Шовковский, став первым голкипером в истории чемпионатов мира, который обеспечил своим воротам неприкосновенность в серии пенальти.

       

      Второй матч команды сыграли в 2010 году. Игра носила товарищеский характер и завершилась ничьей 2:2.

      Португалия – Украина – 2 матча – 1 победа – 1 поражение

      Пути Украины и Португалии пересеклись в 1996 году. Тогда команды боролись за выход на Чемпионат мира 1998 года. В Киеве победу Украине обеспечил гол Юрия Максимова под занавес игры – 2:1.

       

      А уже в Порту пиренейцы смогли взять реванш, победив 1:0 благодаря Коуту.

      Нидерланды – Украина – 2 матча – 1 поражение – 1 ничья

      С "летучими голландцами" украинцы встречались дважды в товарищеских матчах. В 2008 году Нидерланды разгромили наших футболистов 3:0. В 2010 команды встретились в Донецке и расписали мировую – 1:1.

       

      Англия – Украина – 7 – 1 победа – 4 ничьих – 2 поражения

      Против родоначальников футбола Украина провела 5 официальных матчей и 2 товарищеских. Именно со спаррингов началась история противостояний. В 2000 в Лондоне "сине-желтые" были биты 2:0, а через четыре года в Ньюкасле украинцы проиграли 3:0.

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      В 2009 сборные провели две официальные игры в рамках отбора к Чемпионату мира 2010. В Лондоне команда Алексея Михайличенко уступила 2:1. В повторной игре украинцам нужно было побеждать, чтобы попасть в плей-офф. Украина с задачей справились – залогом победы стал великолепный гол Сергея Назаренко – 1:0.

       

      В 2012 команды были соперниками в группе на чемпионате Европы. Как известно, это был конечный матч, и сборной Олега Блохина нужна была победа, чтобы пройти в 1/4 финала. Впрочем, англичане победили в Донецке 1:0. Хотя всем болельщикам запечатлелся в памяти не результат, а ошибка главного арбитра Виктора Кашшаи, который не засчитал чистый гол Марко Девича.

       

      Еще два матча Украина и Англия провели во время отборочной кампании к ЧМ-2014. На "Уэмбли" англичане спасли ничью на последних минутах благодаря пенальти, который реализовал Фрэнк Лэмпард. В 2013 сборные расписали тоже ничью – 0: 0.

      Франция – Украина – 9 матчей – 1 победа – 5 ничьих – 3 поражения

      История этого противостояния берет начало в 1999 году. Сборные сошлись в рамках отбора к Евро-2000. В двух матчах команды так и не сумели отличиться хотя бы голом. Уже в 2004 в Париже Украина проиграла спарринг 1:0.

      В 2007 году сборные снова встретились во время отбора к Евро-2008. В Сен-Дени Украина проиграла 2:0, а в Киеве сыграли вничью 2:2. В 2011 команды провели спарринг в Донецке, который завершился 1:4 в пользу "трехцветных".

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      В 2012 Украина и Франция сошлись в Донецке на групповом этапе Евро. Болельщики точно запомнили не результат (2:0 в пользу Франции), а ливень, из-за которого пришлось приостановить поединок.


      Фото: Pinterest

      Наконец последние две игры состоялись в 2013 года в рамках плей-офф к Чемпионату мира. В Киеве подопечные Михаила Фоменко победили 2:0, чем многих удивили. Однако матч стал полным разочарованием. "Сине-желтые" уступили 3:0 и не смогли выйти на ЧМ-2014.

       

      Испания – Украина – 5 матчей – 4 поражения – 1 ничья

      Первый матч команд состоялся в 2003 году в рамках отбора к Евро-2004. В Киеве сборные расписали ничью 2:2, а в Эльче испанцы одержали победу – 2:1. Что интересно, тогда в группе с украинцами играли греки, которые и выиграли футбольное первенство.

       

      Следующее противостояние с "фурией" стало историческим для Украины, поскольку команда Олега Блохина дебютировала на Чемпионате мира в Германии. Впрочем, праздник быстро превратился в трагедию. Украинцы пропустили два гола в дебюте. Сделало невозможными шансы наших футболистов на положительный результат удаление Владислава Ващука на старте второго тайма. Поэтому украинцы проиграли 4:0, хотя впоследствии смогли выйти из группы.

      Еще два поединка Украина и Испания сыграли во время отбора на Евро-2016. Обе игры закончились минимальными победами "красной фурии".

      Хорватия – Украина – 9 матчей – 1 победа – 5 поражений – 3 ничьих

      Украино-хорватское противостояние началось в 1993 году, когда в товарищеской игре наши футболисты проиграли 3:1. В 1995 году в отборе к Евро-1996 хорваты разгромили Украину 4:0. Однако впоследствии команда Анатолия Конькова смогла взять реванш, одержав минимальную победу дома. Пока это единственная победа Украины в этом противостоянии.

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      В 1997 в плей-офф к ЧМ-1998 хорваты победили 2:0, а игра в Киеве завершилась 1:1. В 2009 сборные снова встретились во время отбора к ЧМ. Оба матча завершились ничьей. Игра в Харькове – 0:0, в Загребе – 2:2.

      Самыми свежими в памяти украинцев являются матчи в 2017 году. Снова команды боролись за путевку на Мундиаль. На выезде подопечные Шевченко уступили 1:0.

       

      В октябре сборные встретились в Киеве, где украинцы проиграли 2:0 и потеряли шансы поехать на ЧМ-2018. Мундиаль стал самым успешным в истории Хорватии, которая дошла до финала.

      Польша – Украина – 8 матчей – 3 победы – 2 ничьих – 3 поражения

      В 1998 году Украина проиграла товарищеский матч географическому соседу 1:2. Следующие две встречи состоялись в рамках отбора к ЧМ-2002. В Киеве под руководством Леонида Буряка "сине-желтые" были биты 1:3. Игра в Хожуве завершилась 1:1.

      В 2008 и 2010 годах Польша и Украина провели два спарринга – в активе украинцев победа и ничья. Во время отборочной кампании к ЧМ-2014 Украина одержала две победы: на выезде разгромила поляков 3:1, а в Харькове благодаря голу Ярмоленко одержала минимальную победу.

       

      Последняя же игра между сборными состоялась на провальном для Украины Евро-2016, где в конечной игре "сине-желтые" уступили 1:0.

      Таким образом, сборная Украины сыграла против восьми команд из первой корзины 44 матча. В них украинцы одержали только 8 побед и 15 раз расходились миром. В пассиве "сине-желтых" – 21 поражение. Самые удобные соперники – Польша, Швейцария, Португалия и Нидерланды. Наименее желанные соперники – Франция, Испания, Хорватия и Англия. Бельгия до сих пор остается загадкой.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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