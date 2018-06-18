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Отборочные версии процессора Intel Core i7-8086K: особенности модификации

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Intel Core i7-8086K
Intel Core i7-8086K / Фото из открытых источников

Портал Silicon Lottery подготовил отборные версии "юбилейного" чипа Intel Core i7-8086K, которые отличаются высоким разгонным потенциалом. Стоит отметить, что данный CPU интересен высокой номинальной частотой, которая составляет от 4 до 5 Ггц в режиме Turbo Boost, а его выпуск приурочили к 40-летию выпуска 16-битного процессора Intel 8086.

Об этом сообщает Overclockers.

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Отборные экземпляры Intel Core i7-8086K, которые предлагает Silicon Lottery, уже прошли через "скальпирование", а в качестве замены штатной термопасты под крышкой CPU выступает жидкий металл Thermal Grizzly Conductonaut. Утверждается, что после данной процедуры средняя температура процессора снижается на 15-25 ° C в зависимости от характера нагрузки.

Сейчас в ассортименте Silicon Lottery есть четыре вида предварительно "скальпованих" Core i7-8086K, которые отличаются частотным потенциалом. Самые доступные (цена на которые не превышает 470 долларов (около 12 368 гривен)) гарантированно держат разгон до 5 ГГц на всех ядрах при напряжении 1,4 В, тогда как чипы, которые стабильно работают на скорости в 5,3 ГГц с напряжением 1,435 В, были оценены ритейлером в 860 долларов (около 22 631 гривна).

Intel Core i7-8086K
Модификации Intel Core i7-8086K и их цены

Такая существенная разница в цене обусловлена тем, что лишь 14% протестированных процессоров способны работать на подобных частотах. Для сравнения, планку в 5,1 ГГц берут 92% всех Core i7-8086K, а до 5,2 ГГц можно разогнать 60% "юбилейных" CPU.

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Теги: Техно Intel Цены Гаджеты
Источник: 24 Канал
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