Алена Зайцева, которая стала причиной смертельной аварии в Харькове, отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79. Однако к ней там относятся достаточно лояльно.

В сети опубликовали фотографии Зайцевой из ПВЦ-79. На них видно, как она занимается работой. А в свободное время отдыхает – загорает на одном из шезлонгов. Фото опубликовали в телеграм-канале "Труха".



Зайцева занимается вышиванием в исправительной колонии в Покровске / фото "Труха"

Стоит отметить, что ПВЦ-79, где отбывает наказание Зайцева, отличается минимальным уровнем безопасности. Женщины в сопровождении сотрудника колонии могут выйти в местный магазин. А питаться заключенные могут отдельно от других, чем и пользуется Зайцева.

В сообщении "Трухи" отмечается, что Зайцева пользуется снисхождением местного начальства.



Зайцева загорает в исправительном центре / фото "Труха"

Смертельное ДТП с участием Зайцевой в Харькове: кратко