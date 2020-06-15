Как отбывает наказание Алена Зайцева: находит даже время для загара – фото
Алена Зайцева, которая стала причиной смертельной аварии в Харькове, отбывает наказание в Покровском исправительном центре №79. Однако к ней там относятся достаточно лояльно.
В сети опубликовали фотографии Зайцевой из ПВЦ-79. На них видно, как она занимается работой. А в свободное время отдыхает – загорает на одном из шезлонгов. Фото опубликовали в телеграм-канале "Труха".
Зайцева занимается вышиванием в исправительной колонии в Покровске / фото "Труха"
Стоит отметить, что ПВЦ-79, где отбывает наказание Зайцева, отличается минимальным уровнем безопасности. Женщины в сопровождении сотрудника колонии могут выйти в местный магазин. А питаться заключенные могут отдельно от других, чем и пользуется Зайцева.
В сообщении "Трухи" отмечается, что Зайцева пользуется снисхождением местного начальства.
Зайцева загорает в исправительном центре / фото "Труха"
Смертельное ДТП с участием Зайцевой в Харькове: кратко
- Вечером 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в центре Харькова столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов.
- В результате ДТП авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбила группу пешеходов. В результате наезда погибло 6 человек, еще 5 получили ранения.
- Суд по этому делу длился более года, состоялось 60 заседаний. В итоге и Зайцева, и Дронов на судебных прениях признали свою вину в совершении аварии.
- В феврале 2019 года Алену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы. В августе 2019 года апелляционный суд в Харькове оставил приговор Зайцевой и Дронову без изменений.
- Адвокаты обоих подозреваемых подали кассации. В апреле 2020 года коллегия судей Верховного Суда Украины оставила без изменений решение предыдущих судов. Постановление суда является окончательным и обжалованию не подлежит.