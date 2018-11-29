Отца экс-игрока "Динамо" нашли мертвым на берегу реки
В Любешове Волынской области, на берегу реки Стоход прохожие нашли мертвым мужчину.
Местный ресурс Район.іn.uа информирует, что погибший – отец известного украинского футболиста Тараса Михалика.
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Руководитель оперативной группы полиции, которая там работала, отказался предоставить какие-либо комментарии, но подтвердил, что личность мертвого выяснили – это житель Любешова Владимир Михалик.
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Причина смерти мужчины пока не известна.
Напомним, что Тарас Михалик выступает за московский "Локомотив". Цвета киевского "Динамо" футболист защищал в с 2006 по 2013 год. Кроме того, Михалик играл за сборную Украины.
Источник: 24 Канал
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