Отца капитана сборной Нигерии похитили перед матчем Чемпионата мира против Аргентины

За несколько часов до матча между Нигерией и Аргентиной на Чемпионате мира, у капитана нигерийской сборной Джона Оби Микела похитили отца. Мужчину полиции удалось освободить только через неделю.

О том, что его отца похитили, футболист узнал по телефону, когда отправлялся автобусом на матч против Аргентины за несколько часов до начала. После этого он позвонил похитителям, которые потребовали выкуп. Они также сообщили, что убьют его отца, если Микел сообщит об этом в полицию или другие органы. Поэтому о похищении не знали ни игроки или тренерский штаб, ни Федерация футбола Нигерии, а только приближенный круг людей, пишет Guardian.

Читайте также: Януковича заметили на футбольной трибуне во время матча Россия – Испания

"Я играл, пока мой отец был в руках бандитов. Я должен был забыть о травме. Я был эмоционально растерянным, и мне пришлось принять решение о том, был ли я психически готов играть. Я не знал, что делать, но, в конце концов, решил, что не могу подвести 180 миллионов нигерийцев. Я должен был выбросить это из головы и выйти на поле, чтобы представлять свою страну", – рассказал игрок.

Микел (в центре) в матче против Аргентины на Чемпионате мира

Па Оби Микел был похищен во вторник, 26 июня, когда отправлялся на похороны на юго-востоке Нигерии. А уже в понедельник, 2 июля, полиции удалось его найти. Однако сейчас мужчина находится в больнице, ведь все это время он подвергался пыткам.

Стоит отметить, что это второй раз отца Джона Оби Микела похищают. Впервые это произошло в 2011 году.

Напомним, Аргентина победила в этом матче Нигерию и вышла в плей-офф Чемпионата мира.