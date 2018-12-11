"Отчаянное невезения": авторитетное издание оценило трансфер Ярмоленко в "Вест Хэм"

Известный и авторитетный британский Sky Sports оценил летние трансферы "Вест Хэма", среди которых был и переход украинского атакующего полузащитника Андрея Ярмоленко.

24 Канал писал, что в середине первого тайма матча с "Тоттенхэмом" (0:1) Андрей Ярмоленко неудачно наступил на ногу, после чего был вынужден покинуть поле на носилках. В "Вест Хэме" уже дали ответ о степени тяжести травмы украинца: по информации руководителя медицинской службы клуба процесс восстановления займет около шести месяцев.

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Ярмоленко катастрофически не повезло. Он освоился, завоевал место в составе и стал настоящей звездой команды после дубля в ворота "Эвертона". Но травма ахилла в матче с "Тоттенхэмом" перечеркнула все усилия. Теперь украинский футболист сможет выйти на поле не раньше апреля следующего года. Потенциально "Вест Хэм" может рассчитывать на скоростное и изобретательное атакующее трио в составе Ярмоленко, Арнаутовича и Фелипе Андерсона. Украинец способен добавить скорости и хитрости в атаке, которые мы уже видели в его исполнении,

– резюмирует Sky Sports.

Напомним, к травме Ярмоленко сыграл в составе "Вест Хэма" 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

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