Отчет НАБУ: международные эксперты прокомментировали эффективность работы органа

НАБУ отчиталось о трех годах работы, также международные эксперты представили отчет эффективности органа. Предоставили ведомству 47 рекомендаций, но в то же время похвалили за независимость.

Работу Антикоррупционного бюро должны оценить аудиторы, назначенные советом, Кабмином и президентом. Последний своего еще даже не предложил, а у общественности есть вопросы к объективности государственного аудита.

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Это основной месседж отчета международных экспертов США и ЕС об эффективности работы НАБУ. Они, мол, видели попытки давления политиков на орган. Больше всего таких в прошлом году. Однако убеждают, в бюро эти попытки вмешательства отбили. В НАБУ сегодня работает профессиональная, энергичная, преданная делу команда, но полноценно оценить эффективность до вынесения обвинительных приговоров судами сейчас невозможно. Такие может обеспечить только новый специализированный суд.



В то же время, эксперты советуют бюро активнее сотрудничать с Нацагентством по противодействию коррупции и спецпрокуратурой. А вот законодателям в который раз предлагают дать автономную прослушку для НАБУ. К тому же даже они остро критикуют скандальные поправки депутата Лозового в УПК, которые мешают работе Антикоррупционного бюро.



Этот отчет ведущих мировых антикоррупционеров юридической силы не имеет. Однако, он поможет сохранить независимость НАБУ. Хитрость заключается в том, что теперь, внутренние аудиторы бюро, даже если очень захотят, не могут написать в своем отчете категорически противоположное.



Напомню, отрицательное заключение аудиторов НАБУ позволяет уволить директора ведомства. Чтобы сделать НАБУ политически зависимым, власть в течение 2 лет пыталась назначить подконтрольного оценщика НАБУ от парламента, но общественность активно этому противостояла. Кабмин назначил от себя правозащитника Николая Буроменского в прошлом году. А несколько дней назад парламент таки делегировал от себя проверять НАБУ правозащитника Владимира Василенко. Несмотря на предостережения общественности о его сотрудничестве с радикальной партией. Сам Василенко утверждает, что независимый.



Владимир Василенко

Своего представителя в аудиторскую комиссию должен делегировать еще президент Украины. Говорят, что он выберет кого-то из авторитетных международных антикоррупционеров, которых раньше западные партнеры рекомендовали нам.