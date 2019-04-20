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      Отчет прокурора Мюллера: как и почему республиканцы США поссорились из-за Украині

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      Дональд Трамп, президент США
      Дональд Трамп, президент США / Getty Images

      Из официальной программы "Республиканской партии" США в 2016 году перед президентскими выборами исчезла фраза о "предоставлении Украине летального оружия". Это вызвало скандал среди республиканцев, ведь они не понимали, как такое могло произойти. Ответ – в отчете прокурора Мюллера, обнародованном 18 апреля 2019 года.

      В отчете Роберта Мюллера – спецпрокурора, который расследовал российское вмешательство в выборы в США – 450 страниц. Из них примерно 20 посвящено Украине. Есть там также информация о том, как из официальной программы "Республиканской партии" США исчезла фраза о "предоставлении Украине летального оружия".

      Читайте также: Доклад Мюллера о возможных связях Трампа с Россией: правда по капле

      Когда этот факт обнаружили, среди республиканцев разгорелся скандал – между командой Трампа и членами Комитета по вопросам формирования программы.

      В чем суть ссоры республиканцев из-за Украины?

      * Между республиканцами была договоренность: изменения в программу вносят лишь в том случае, если текст "категорически противоречит взглядам Трампа".

      • Советник штаба Трампа по нацбезопасности Джефри Гордон отметил, что 31 марта 2016 года он лично слышал, как Трамп сказал: "Ответственными за помощь Украине должны быть европейцы. Отношения между США и Россией надо улучшить. Через этот регион (Украину – 24 канал) Третью мировую начинать не стоит".

      • Однако другие члены команды Трампа завили, что не слышали от кандидата таких слов.

      Мюллер
      Роберт Мюллер в своем отчете 20 страниц посвятил вопросам, связанным с Украиной

      Прокурор расспросил Дональда Трампа и по этому поводу. Трамп заметил этого эпизода: "Я не помню, чтобы был вовлечен в процесс изменения текста программы "Республиканской партии".

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      В результате вместо слов о "летальном оружии" официальный документ содержал формулировку о "соответствующей помощи" Украине. Но в 2018 году администрация Трампа таки предоставила Украине летальное оружие.

      К слову, рейтинг Дональда Трампа, несмотря на положительный в целом отчет прокурора Роберта Мюллера, в течение нескольких дней, с 15 до 20 апреля, упал еще на 3% и остановился на отметке в 37%.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Оружие Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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