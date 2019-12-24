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      Отчуждение земли на 25 миллионов гривен: на Львовщине задержали руководство Держгеокадастра

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      ГБР провело обыски у руководства Госгеокадастра на Львовщине / dbr.gov.ua

      Следователи Государственного бюро расследований во Львовской области задержали чиновников Госгеокадастру по факту покушения на незаконное отчуждение 26,75 гектаров земли.

      Во время обысков следователи изъяли документы, подтверждающие коррупционную схему должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

      К теме: Присваивал земли ветеранов АТО и переселенцев: мэру Обухова сообщили о подозрении

      Чиновники незаконно выдавали и подписывали приказы о согласии на разделение земельного участка и разработку проектов землеустройства.

      По данному факту открыли дело по ч. 2 ст. 364 УК Украины. Фигурантам дела грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, а также штраф и запрет занимать определенные должности до трех лет.


      Руководителей Госгеокадастра на Львовщине задержали / фото ГБР

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Мошенничество Коррупция Оренда земли
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