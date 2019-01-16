Отдал за Родину самое дорогое: на Донбассе погиб воин, что был на фронте с 2014 года

14 января в поселке Гладосово на Донбассе погиб воин бригады имени Черных Запорожцев, 45-летний младший сержант Николай Семенюк с позывным "Саид". Произошло это, когда он выполнял боевое задание.

Как 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев сообщила на своей странице в Facebook, родился он в Винницкой области в поселке городского типа Браилов 28 ноября 1973 года.

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"В результате коварных действий противника без отца остались двое малолетних детей, любимая жена, брат и родители. Боль и грусть переполняет сердца боевых собратьев. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего собрата. Вечная слава и память воину – защитнику младшему сержанту Семенюку Николаю Ивановичу!"– отметили в бригаде.

По словам его командира с позывным "Бахмат", "Саид" передвигался по позиции, когда раздалась очередь выстрелов.

"Это был вполне спокойный день, ребята рубили дрова, как услышали несколько выстрелов – именно они стали смертельными для воина. Разрыв очень большой был... Медики пытались спасти "Саида", но шансов выжить у него не было", – отметил "Бахмат" в комментарии ТСН.

Военные добавляют, что Николай Семенюк воевал на Донбассе с 2014 года, в частности, он участвовал в боях под Старогнатовкой, Авдеевкой и на Светлодарской дуге.

Из рассказов его собратьев, "Саид" был душой коллектива, всегда мог найти нужные слова поддержки, хорошо знал и умело выполнял свои обязанности. Также его запомнили как патриота, поскольку всем сердцем любил свою Родину и отдал за нее самое дорогое – свою жизнь.

Напомним, 24 канал сообщал, 10 января на Донбассе погиб еще один боец 72-й отдельной механизированной бригады Владимир Крупский. Как впоследствии выяснилось, его смерть наступила в результате переохлаждения во время эвакуации из частично затопленной бронированной машины.