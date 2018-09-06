"Отделить драму от реальности": фронтмен "Димной Сумиши" опроверг миф о "убийственности" гранжа

Фронтмен гранж-рок-группы Дымна Сумиш и The Gitas Саша Чемеров рассказал, как ему удается обойти "убийственность" гранжа.

Об этом говорится в интервью Екатерины Петренко для 24 канала: Когда охранники избивают фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и Димна Сумиш

Распространено мнение, что гранж убивает тех, кто его исполняет. Представители олдскульной четверки сиэтловского гранжа 1990-х годов тому красноречивое подтверждение: Курт Кобейн (лидер группы Nirvana) застрелился, Лейн Стейли (Alice in Chains) скололся, Крис Корнелл (Soundgarden) тоже совершил самоубийство.

Поэтому журналисты 24 канала поинтересовались у современного музыканта, который творит гранж, не боится ли он убить себя музыкой.

Важно разделить драму и реальную жизнь. У Стейли не получилось, потому что он много кололся, отказался лечиться после смерти невесты и просто не вынес этого всего. У меня было много драм в жизни, которые я сам притягивал за уши. Но где-то в 2010-м все переосмыслил и отделил драму от реальности. Как по мне, драма существует для творчества, а реальная жизнь – является реальной жизнью, и нельзя это смешивать,

– прокомментировал Чемеров.

Он также добавил, что в детстве фанател от безумной гранж-четверки, и истоки его творчества именно оттуда.

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"Alice in Chains – вероятно, самая любимая группа. Кажется, так оно и есть. Хотя Nirvana тоже очень много места занимает в моем сердце. Скорее, занимала: сейчас не могу ее слушать, потому что полностью изучил. А вот Alice in Chains еще слушать могу," – добавил музыкант.