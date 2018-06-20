Отдельные голы России, то какая-то нечистая сила – единственный украинский арбитр на ЧМ

В России продолжается футбольный мундиаль, который правильнее было бы назвать путиниалем и отношение к которому в Украине, учитывая аннексированный Крым и войну на Донбассе откровенно негативное.

Впрочем, где бы главное футбольное событие четырехлетия не происходило, специалисты и большинство болельщиков без внимания оставить его не могут. Абстрагироваться и смотреть исключительно футбол трудно, однако если все же это сделать, то интересного можно увидеть немало.

Сейчас на чемпионате мира-2018 завершился 1-й и начался 2-й тур. Сборная России, победив двух немощных соперников, даже успели с вероятностью 99 процентов гарантировать себе место в 1/8 финала. Вообще же 1-й тур запомнился большим количеством сенсаций – поражением немцев от мексиканцев, колумбийцев от японцев, ничьими во встречах Аргентина – Исландия и Бразилия – Швейцария. Удивили поляки, уступив без вариантов Сенегалу. А еще обыватель, который футбол смотрит по большим праздникам, открыл для себя систему VAR. На нынешнем мундиале впервые спорные моменты судьи рассматривают с помощью видеоповторов.

Собственно, с судейского аспекта начал делиться впечатлениями от уже увиденного с экрана телевизора Мирослав Ступар, когда вратарь Ивано-Франковского "Спартака", луцкой "Волыни" и хмельницкого "Динамо", а впоследствии – единственный украинский арбитр, который работал на матчах финальной части чемпионата мира.

"В наше время было немного проще ..."

Каждый мундиаль вносит изменения в тенденции развития футбола, в том числе и судейства, – берет слово Мирослав Иванович. – Впрочем, пока на этом чемпионате мира чего-то свежего я не увидел. Возможно, какие-то новые тенденции удастся выкристаллизовать ближе к финалу. Для футбола в целом та же система VAR (видеоасистент рефери) не нова. Впервые ее опробовали еще на юниорском чемпионате мира и прошлогоднем Кубке конфедераций. Конечно, это революция в арбитраже.

Читайте также: Странный пожар, смерть наркомана и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные "изюминки" ЧМ-2018

Хорошо, что ФИФА отказалась от дополнительных ассистентов за воротами, которые в европейском футболе упорно насаждает итальянец Пьерлуиджи Коллина. Их появление никаких положительных изменений в качество судейства не внесла. Да, система VAR затратная, кроме самой аппаратуры, надо оплачивать работу дополнительных ассистентов, которые наблюдают за игрой с мониторов. Однако эти расходы хотя бы оправданы, потому что с теми миллионами, которые крутятся в футболе, только судейство оставалось в зачаточном состоянии. Видеоповторы давно используются в хоккее, теннисе, многих других видах. И только футболисты до сих пор упорно стояли на своем. Попытки завуалировать ошибки человеческим фактором неразумны, ведь отдельные погрешности стоят очень дорого как с чисто спортивной, так и с материальной точек зрения.

Система VAR направлена ​​именно на помощь при рассмотрении спорных игровых моментов, потому что для фиксации взятия ворот также начала использоваться система линии ворот, с помощью которой на этом чемпионате уже зачислили два забитых мяча. Арбитру в поле поступает мгновенный сигнал "Goal, goal, goal", после которого можно без колебаний указывать на центр поля. Теперь ошибок вроде той, которую допустила бригада венгра Виктора Кашшаи на чемпионате Европы-2012, не зачислив гола украинцу Марко Девичу, удастся избежать.

С помощью системы VAR на мундиале-2018 уже предназначались пенальти, а в матче Сербия – Коста-Рика даже после просмотра повтора была показана желтая карточка за отмашку.



Система VAR – "третий глаз" арбитра | Фото Getty

Не использовать видеоповторы в наше время абсурдно с разных точек зрения. Конечно, ошибки судьи допускали всегда, даже в те времена, когда судил я. Но нам все же было немного проще, потому что в современном футболе существенно выросла динамика игры. Нет, скоростных футболистов хватало и в 1950-1990-е, однако сейчас ощутимо увеличилась командная скорость. Когда единицы бегали так, как Олег Блохин. Сейчас несутся все без исключения. В каждой команде. Рефери успеть за развитием событий каждый раз сложнее. Отсюда, а также из-за потери концентрации учитывая физическую нагрузку возникают ошибки. Неправильные решения, в свою очередь, влияют на градус матча, порождают в игроках нездоровые эмоции. С пониманием, что есть система VAR, что в случае чего арбитр пересмотрит момент, футболист может сконцентрироваться исключительно на игре. Соответственно и арбитров никто не будет прессовать так, как раньше. Споров и конфронтаций на поле станет значительно меньше.

Читайте также: Голевое землетрясение, "фестиваль насилия" и скандалист Марадона – нефутбольные "изюминки" ЧМ-2018

Однако даже с видеоасистентом странных решений в 1-м туре чемпионата мира хватало.

Я бы выделил сразу шесть. По двум из них, когда были нарушения на штрафной площадке африканцев в матче Тунис – Англия, но рефери не воспользовался системой VAR, ФИФА уже даже начала расследование.

Испанец Диего Коста сравнял счет (1: 1) после того, как с помощью отмашки сумел избавиться от опеки португальца Пепе. В матче Германия – Мексика защитник чемпионов мира Матс Хуммельс на 69-й минуте завалил Чичерито. Одиннадцатиметрового не было. Во встрече Бразилии и Швейцарии европейцы сравняли счет после того, как Стивен Цубер перед тем, как пробить головой, двумя руками толкнул в спину защитника Миранду. Чуть позже в той же игре защитник швейцарцев Мануэль Аканджи занял в собственной штрафной нападающего Габриэля Жезуса, однако арбитр на отметку не указал.

К сожалению, общественности до сих пор не расшифровали, каким образом используется система VAR. Можем догадываться, что по радиосвязи арбитр получает сигнал, что является спорный момент, но решение, просматривать ли его, принимает сам. Однако это не точно, потому что окончательной информации от официальных лиц мы не услышали. Поэтому нельзя сказать наверняка, почему в упомянутых эпизодах рефери не воспользовался видеопросмотром.

Кроме того, по-моему, еще не успели адаптироваться к новым реалиям и сами футболисты. Игроки, которые выступают в немецком, итальянском или австралийском чемпионатах, к системе VAR уже привыкли и знают, что в случае необходимости можно к арбитру апеллировать. Возможно, апелляции надо по примеру тенниса регламентировать (теннисисты в течение сета имеют право дважды попросить видеопросмотр и в случае, если просьба была оправдана, попытка сохраняется – Прим. авт.).



Так работает оператор системы VAR | Фото Getty

"Отдельные голы России – это какая-то нечистая сила"

Несколько спорных эпизодов было и во вчерашнем матче Россия – Египет.

Дискуссионных эпизодов вижу только два. Первый –назначение пенальти в ворота россиян. Мохаммеда Салаха сбили на линии штрафной. Арбитр справедливо нарушение зафиксировал, но сначала вынес мяч за пределы штрафной зоны. Изменил решение рефери после апелляций египетских футболистов. К услугам видеоасистента парагваец Энрике Касерес явно не прибег потому, что получил подсказку от помощника на линии, который находился напротив и точно видел, где произошло падение.

Еще одно падение в штрафной россиян случилось при счете 3: 1, когда Илья Кутепов придержал нападающего Марвана Могсена. Правда, египтянин тоже защитника придерживал, но только одной рукой, тогда как россиянин помогал себе двумя. Так, больше фолил Кутепов, но не исключаю, что после видеопросмотра арбитр оставил бы свое решение в силе. Другое дело, что нередко пенальти за такие нарушения назначают.

Читайте также: Первый скандал на ЧМ-2018, медведь-шоу и проукраинские матрешки

Сознательно или нет, но во встречах с участием России непонятные судейские решения случаются второй раз подряд. И если эпизод с Кутеповым-Могсеном дискуссионный, то не замеченный огромный офсайд натурализованного защитника хозяев Марио Фернандеса в первом поединке с командой Саудовской Аравии – ошибка просто вопиющая.

Хорошо, что она не привела к взятию ворот. Это была 16-я минута игры и этот момент мог повлиять на результат. Вообще, с офсайдами по ту сторону экрана разбираться очень непросто. Мне очень не нравится качество трансляций из России. Как правило, повторы спорных моментов даются под углом, так, что трудно нарисовать даже воображаемую линию, тогда как с возможностями современной техники вроде не сложно провести прямую, сделать стоп-кадр даже во время прямой трансляции. Это делается постоянно даже во время демонстрации поединков украинского чемпионата.

Кроме того, не хватает повторов крупным планом. Взять вчерашний поединок между поляками и Сенегалом, когда в конце встречи нападающий африканцев входил в штрафную соперников и упал после подката защитника. Судья пенальти не назначил, даже устно предупредил сенегальца, что может наказать его за симуляцию. Однако что там было на самом деле, разобраться невозможно, потому что во время трансляции нам продемонстрировали лишь один повтор с общего плана.

А еще отметил бы странный шрифт титра, мало того, что мелкий, так еще и буквы на нем иногда сливаются так, что невозможно прочитать фамилий игроков, которых плохо знаешь. Могу сказать, что трансляции Евро-2012 из Украины и Польши были значительно качественнее.

С чисто футбольной точки зрения стоит выделить большое количество неожиданных результатов.

Надо учитывать, что тренеры команд мыслят стратегически. На чемпионат мира гранды приезжают не для того, чтобы выиграть один матч или групповой турнир. Надо распределять силы из расчета, что в течение месяца придется провести семь матчей. И это после изнурительного клубного сезона. То россияне явно задались целью выхода из группы и своего уже добились. Остальное будет бонусом. Вспомните, как мучилась команда Станислава Черчесова в товарищеских матчах перед мундиалем. Однако на старте чемпионата мира они забили восемь мячей.

Надо учитывать и силу соперников.

Я бы даже сказал – нечистую силу. Посмотрите, какие мячи забивают россияне. Первый мяч египтянин забил в собственные ворота, в эпизоде, когда был второй гол, африканцы стоя наблюдали, как им из-за спины забежит Фернандес. И только третий мяч в исполнении Артема Дзюбы был следствием индивидуального мастерства нападающего. Проткнул одного, второго и хладнокровно пробил в угол. Артем, конечно, немного "деревянный" игрок, но это же "машина". Мне Дзюба почти один в один напоминает форварда ташкентского "Пахтакора" 1960-х Геннадия Красницкого. Тоже крепкий, но, кажется, с 38-м размером обуви.

Читайте также: Призрак терроризма, суперPelmeni и голевые трусики для женщин – нефутбольные "изюминки" ЧМ-2018

Впрочем, вернемся к фаворитам. Германия, Аргентина, Бразилия, Испания, Франция рассчитывают на большее, чем Россия, да и стратегию на турнир выбрали другую.

Самым ярким в этом контексте является чемпионат мира-1982, на котором я собственно и судил. Кто тогда мог подумать, что чемпионами станут итальянцы? Из группы команда чуть выползла, но с каждой последующей стадией добавляла и финал выиграла действительно ярко. Обычно такие турниры выигрывают те, кто постепенно набирает форму, не теряет очков в матчах, которые складываются не наилучшим образом. Конечно, исключения есть. Как, скажем Бразилия в 1958-м или 1962-м. Эта команда раскатала всех соперников в одни ворота. Но обычно путь к победе значительно сложнее.



Мирослав Ступар (справа)

"Иметь в команде звезду – классно, но надо уметь построить вокруг нее игру"

По моим наблюдениям, игра немцев или бразильцев поставлена ​​хорошо и это было заметно даже при отсутствии результата. А вот Аргентина продолжает страдать Месси-зависимостью. Кун Агуэро, Ди Мария, Билья, Маскерано вроде и неплохие футболисты, но все их действия сводятся к тому, чтобы отдать мяч Месси и ожидать, что Лионель сотворит чудо.

Да, футболисты они неплохие, но это не Иньеста, Шави или Фелипе Коутиньо. В сборной Месси не хватает равноценного уровня партнеров. О том же Салаха вообще нечего говорить. Я вообще не удивлялся бы, что в матче с Россией Мохаммед имел полтора момента. Египет – команда бойцов. Творческого футбола, к которому Салах привык играть в "Ливерпуле" или ранее в "Роме", эта сборная демонстрировать не способна. К тому же учтите, что Мохаммед много пропустил из-за травмы, полученной в киевском финале Лиги чемпионов. Так, с одной стороны отдохнул. А с другой – потерял игровую практику. Во вчерашнем матче это было заметно.

В отличие от вышеупомянутых, Польшу к числу грандов не отнесешь. Однако первый матч против Сенегала команда Адама Навалки провела бездарно.

Сенегальцы просто растерзали наших соседей. Даже не знаю, что Навалка будет делать дальше. Африканцы были быстрее, банально запресовав поляков. От бессилия "кадра" сбилась на грубость. Не знаю, возможно, Навалке стоило немного омолодить команду. Сравните нынешний состав с тем, что выступал во Франции на Евро-2016. Почти одни и те же люди. Обычно, это хорошо, когда команда сыграна, когда игроки имеют опыт. Но у каждого игрока пик, пройдя который, он уже никогда не будет таким, как раньше. Собственно, это и тренеров касается. Думаете, зря Хосеп Гвардиола в свое время "Барселону" оставил, а Зинедин Зидан недавно "Реал"? Люди почувствовали, что они вытеснили из тех команд максимум и большего уже не достигнут. Соответственно надо двигаться вперед, менять. Застой никому на пользу не идет.

Учитывая выше сказанное, вы могли бы выделить команду, которая способна выиграть мундиаль-2018?

Не буду оригинальным. Победит кто-то из топ-сборных. Чемпиона из числа темных лошадок не будет. Однако истинную силу команд сможем оценить не раньше четвертьфинальной стадии. Сейчас идет стратегическая борьба, подводка к основным матчам.

Португалию в число топ-сборных, способных выиграть чемпионат мира, относите?

После того, как португальцы стали чемпионами Европы, учитывать их стоит. В 1/8-й они выходят на Россию или Уругвай. Можно ожидать, что португальцы способны удивить снова. Но это команда одного игрока.

Без которого португальцы выиграли финал Евро-2016 ...

То так произошло. Одного игрока можно остановить. Как остановили с помощью грубости венгры, а затем и португальцы Пеле. Или как не дали развернуться уже на этом чемпионате швейцарцы другому гениальному бразильцу Неймару. То игрок уровня Месси, Роналду и Салаха однако его взяли в такие тиски, что парень не мог поднять головы. На нем швейцарцы заработали три предупреждения, но удержали, не позволили ни забить, ни отдать. Иметь в команде звезду – классно. Но надо еще уметь построить вокруг этой звезды игру. Особенно когда речь идет о сборной. Это не клуб, где есть время на наигрыши завязок.

Читайте также: Чемпионат мира-2018 по футболу: расписание матчей