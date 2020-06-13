Куда поехать в летний отпуск в Украине: рекомендация Ляшко
В Украине, несмотря на пандемию, для летнего отдыха можно поехать в один из четырех регионов. В Минздраве рекомендуют выбрать Одесскую, Херсонскую, Запорожскую или Николаевскую области.
Отдыхать можно в 4 областях Украины
Эти регионы отвечают критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.
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Также после 1 июля, когда в Евросоюзе, как ожидается, снимут ограничения на въезд для иностранцев, украинцы смогут попутешествовать в Европу.
С 15 июня открываются внешние авиаперелеты. Будут в ближайшее время сняты ограничения по перелету иностранных граждан и Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет свои границы для третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологических мероприятий,
– отметил Ляшко.
Какие страны откроют границы для украинцев
Отметим, что Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.
С 15 июня, как ожидается, граждан Украины будут впускать:
- США – без ограничений на границе и без тестов;
- Албания – без ограничений на границе и без тестов;
- Великобритания – 14-дневный карантин по прибытии;
- Турция – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.
С 27 июня украинцам можно будет поехать в Тунис. Там иностранцев тоже будут тестировать сразу после прибытия.
Кроме того, 4 страны рассматривать возможность открыть границы после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране:
- Кипр – будут рассматривать этот вопрос еженедельно;
- Черногория – будут рассматривать каждую неделю;
- Греция – рассмотрит после 1 июля;
- Грузия – рассмотрит после 1 июля.
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