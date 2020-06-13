В Украине, несмотря на пандемию, для летнего отдыха можно поехать в один из четырех регионов. В Минздраве рекомендуют выбрать Одесскую, Херсонскую, Запорожскую или Николаевскую области.

Отдыхать можно в 4 областях Украины

Эти регионы отвечают критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал.

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Также после 1 июля, когда в Евросоюзе, как ожидается, снимут ограничения на въезд для иностранцев, украинцы смогут попутешествовать в Европу.

С 15 июня открываются внешние авиаперелеты. Будут в ближайшее время сняты ограничения по перелету иностранных граждан и Евросоюз говорит также, что с 1 июля откроет свои границы для третьих стран, если эти страны придерживаются определенных эпидемиологических мероприятий,

– отметил Ляшко.

Какие страны откроют границы для украинцев

Отметим, что Кабинет Министров Украины принял решение об открытии пунктов пропуска в аэропортах с 15 июня. Это сделано в рамках восстановления авиационного сообщения, которое было закрыто из-за карантина в Украине и странах Европы.

С 15 июня, как ожидается, граждан Украины будут впускать:

США – без ограничений на границе и без тестов;

Албания – без ограничений на границе и без тестов;

Великобритания – 14-дневный карантин по прибытии;

Турция – без ограничений на границе, но с обязательным тестированием.

С 27 июня украинцам можно будет поехать в Тунис. Там иностранцев тоже будут тестировать сразу после прибытия.

Кроме того, 4 страны рассматривать возможность открыть границы после улучшения эпидемиологической ситуации в нашей стране:

Кипр – будут рассматривать этот вопрос еженедельно;

Черногория – будут рассматривать каждую неделю;

Греция – рассмотрит после 1 июля;

Грузия – рассмотрит после 1 июля.

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Куда смогут летать украинцы / Инфографика 24 канала