Отдых в период коронавируса: стоит бронировать туры уже или следует подождать

Пока сложно сказать, что к осени украинцы снова смогут отдохнуть на море за приемлемые деньги. Поэтому сейчас не стоит спешить туристам с бронированием туров.

Удастся ли провести нормальный отдых в этом году

Об этом в комментарии 24 каналу рассказала основательница и директор туристического агентства Tasty Travel, активная путешественница по Украине Дарья Сапожникова. По ее словам, возможно, нормального сезона не будет, и он просто сдвинется на осень. А может быть и новая вспышка вируса, и все снова закроют границы.

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В этом году все – растеряны. Бронировать что-то на осень я лично своим туристам пока не советую. Потому что ничего не понятно. Если кто-то уже вложил деньги и ему надо перебронировать отдых – это, возможно, хороший вариант. Тогда за эти же деньги можно полететь отдыхать осенью, когда отдых, возможно, будет стоить дороже,

– заметила путешественница.

Она добавляет, что можно попробовать рискнуть. Уплаченные деньги вам все равно быстро не вернут. Но если деньги у вас пока есть на руках – лучше подождать и никуда их не вкладывать.

Как лучше бронировать поездку: до даты вылета, или после

Дарья Сапожникова подчеркивает, что лучше бронировать поездки до даты вылета. Поскольку тогда будет понятно, полетишь ты на отдых или нет.

"Возможно, через месяц что-то изменится, но пока все работает так. Все непонятно, а вкладывать деньги в "непонятно" нет смысла. Есть риск, что в таких условиях турист заплатит деньги, но никто никуда не полетит, или не получит все услуги в полной мере", – отмечает основательница турагентстве.

Правда, продолжает она, от туроператоров ситуация тоже не зависит. Дело в том, что они завязаны на том, что происходит в других странах и у их партнеров.

Слишком много внешних факторов влияет на ситуацию. В прошлые годы могла возникнуть ситуация, когда ты забронировал отдых в одном отеле, а приехав в страну, тебя по факту везут в другой отель. Такое особенно часто случалось в дешевом сегменте турецких отелей. Теперь же высок риск того, что различные неприятные ситуации будут случаться еще чаще,

– подчеркнула Сапожникова.

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Что выгоднее: оформлять возврат или оставлять деньги на будущий отдых

Путешественница отмечает, что все зависит от желания и возможностей.

То есть

Если человек хочет отдохнуть в этом году, то, конечно, депозит – более выгодный вариант.



Если же живые деньги на руках нужнее – нужно добиваться возврата, но это будет очень длительный процесс после окончания карантина.

Сейчас же деньги туриста в основном заморожены, и как только появится возможность, турист сможет их использовать. Некоторые туроператоры готовы менять туры без доплаты, некоторые – говорят, что, возможно, придется доплатить какую-то разницу, потому что какая-то разница в цене все же будет.

Полная версия интервью с Дарьей Сапожниковой: Как организовать отпуск-2020: заграничный отдых дешевым точно не будет