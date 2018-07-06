Отдых в Грузии: секреты успешной и дешевой поездки

Сезон отпусков в самом разгаре! Поэтому самое время выбирать направление. Еще с советских времен украинцы часто отдыхали в Грузии, да и сейчас немало туристов выбирают эту солнечную страну. Чем же так привлекательна Грузия, как сэкономить и что обязательно стоит увидеть? Об этом и других нюансах отдыха в Грузии дальше.

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Маршрут путешествия в Грузию

Если у вас есть две недели и желание увидеть города, поваляться на пляже да еще и в горы поехать, предлагаем вам следующий план:

3 дня Тбилиси и окрестности

5 дней море (курорты здесь есть разные, на разный вкус)

3 дня район Варзии

1 день Тбилиси

Так, дней отдыха получается несколько меньше, поскольку придется потратить немножко времени на переезды. Зато пейзажи по дороге божественные!

Выбрав такой маршрут, вы увидите Тбилиси, рядом есть старая столица Мцхета. Далее сможете позволить себе ленивый отдых на одном из морских курортов, или же на нескольких. А на конец попадете в сказочные горы с невероятной старинной архитектурой. Здесь сможете почувствовать настоящий колорит, пойти в горы, пообщаться с местными, покататься на лошадях и даже искупаться в гейзере.

Мцхета: старая столица

Транспорт в Грузии

Грузия не так уж и далеко от Украины. Поэтому сюда можно доехать собственным авто. Также курсируют автобусы из Харькова. А из Одессы можно отправиться в путешествие паромом. Но это не так быстро и дешево, как может казаться на первый взгляд. Поэтому если у вас нет в запасе несколько месяцев отпуска, советуем выбрать самолет.

Отечественный МАУ летает из Киева в Тбилиси и Батуми. Советуем лететь в Тбилиси, а уже оттуда добираться в Батуми. Даже если вам интересует только морской отдых – Тбилиси стоит хотя бы одного дня вашего внимания!

Маленький секрет. Если покупать билеты МАУ за 10 месяцев, они обойдутся очень бюджетно. Можно попробовать добираться лоукостами из соседних государств.

Из Тбилиси в Батуми курсируют двухэтажные скоростные поезда. Они чистые, современные и дорога займет всего 5 часов. Из минусов: нет места для багажа, и внутри вы не сможете купить ничего из еды или даже воды. Поэтому стоит запастись заранее. Кстати, билеты тоже стоит купить онлайн еще в Украине, ведь в сезон с ними бывают проблемы.

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Также в Грузии достаточно междугородних маршруток. В основном они с кондиционерами и даже вайфаем. За немного большую цену можно договориться о поездке на комфортном бусе, который возьмет максимум 5-6 пассажиров, будет ехать быстрее и останавливаться по вашим просьбам. Кроме того, практически все таксисты готовы везти кого-то куда угодно. Удовольствие не из дешевых, из города в город водители готовы ехать за примерно 2 тысячи гривен. Но учтите, что это примерно 5 часов пути еще и через горы, поэтому цена не такая уж и фантастическая.

С водителями такси здесь необходимо торговаться. Сначала они говорят сумму для туристов, но уже через несколько минут примут ваше предложение. Такси стоит дешевле, чем в Украине. Если не умеете торговаться – ищите авто со счетчиком, цена вас приятно удивит. Также здесь есть Uber. Городской транспорт тоже дешевый, в районе 5-6 гривен.

Ну и конечно же, если у вас есть права, можно взять машину на прокат. Это значительно дешевле, чем в Европе. Но грузинские водители – еще те экстремалы. Поэтому советуем садиться за руль только уверенным водителям с многолетним опытом, и быть очень внимательными. Не забывайте взять для детей автокресло. Пешеходам, кстати, тоже стоит быть максимально внимательными!

Тбилиси ночью

Что касается инклюзивности, то в Грузии с этим пока большие проблемы. Конечно, местами есть пандусы и лифты для людей с инвалидностью. Но системного подхода к этому вопросу нет. Поэтому людям с ограниченной подвижностью и родителям с детскими колясками стоит хотя бы морально приготовиться к сложностям. Практически все тротуары запаркованы, много подземных переходов.

Где жить в Грузии

Страна прекрасно ориентирована на туристов. Поэтому на традиционных сайтах для поиска жилья вы найдете множество вариантов. По собственным наблюдениям Airbnb предлагает более дешевые варианты, чем Booking.

Лайфхак. Если забронируете жилье через Airbnb впервые, можно существенно сэкономить. Рассказываем как. При регистрации вы получаете более 20 долларов в подарок. Так что бронируем квартиру в Тбилиси, бонус частично перекрывает жилье. Далее приглашаете зарегистрироваться того человека, с которым едете в отпуск. И он, и вы получаете еще бонусы (примерно 20 и 40 долларов).

Уже с его аккаунта бронируете жилье на морском курорте. И его бонус перекрывает часть расходов. Ваш дополнительный бонус можно будет использовать, когда время пребывания на забронированном квартире приглашенным вами человеком закончится. Поэтому, когда будете выезжать из квартиры на морском курорте – бронируйте жилье в горах или Тбилиси из своего аккаунта. Таким образом можно сэкономить примерно 80 долларов.

Теперь о ценах. Вполне приличную квартиру в Тбилиси можно найти за 20 долларов в сутки. Это в центре и с ремонтом. Советуем не искать в последний момент, хотя может повезти и так. Спишитесь заранее с владельцами, обсудите детали. В основном, грузины очень гостеприимны, поэтому с радостью пойдут на уступки, встретят, помогут.

Жилье в Батуми стоит примерно так же. Здесь можно выбрать квартиру на окраине в новостройке. Во-первых, новостройки здесь впечатляющие. Во-вторых, немного меньше людей. В-третьих, город маленький и добраться в центр можно без проблем даже пешком.



Прекрасное море!

Если любите спокойный отдых, советуем поехать на море в Уреки. Это небольшой городок с вулканическим песком. Здесь не найдете шумных развлечений, зато море гораздо чище, чем в Батуми. В Уреки также останавливается скоростной поезд. Можно поездом доехать до морского курорта Кабулети. А добравшись до Батуми, дальше можно поехать в такси на один из курортов на границе с Турцией. Только цены здесь несколько больше. В любом случае расстояния небольшие и можно переезжать хоть каждый день. Один день обязательно оставьте на ботанический сад в Батуми.

Батуми: ботанический сад

А вот в районе Варзии бронировать жилье заранее трудно. Местность еще не слишком туристическая. Здесь хватает жилья, но его лучше выбирать на месте. Здесь вам предложат и фешенебельные отели, и комнатки у местных. Советуем выбрать второе, так сможете увидеть настоящую Грузию, еще и попробовать традиционные блюда. Туристов здесь принимают, как гостей. Можете рассчитывать на гостеприимство и долгие ночные разговоры.

Вардзия

Что и где в Грузии покушать

Наверное, все знают хотя бы несколько традиционных грузинских блюд. Ароматные хачапури, сочные хинкали и сладкая чурчхела. И все это с бокалом самого вкусного в мире вина. Но, чтобы попасть на действительно вкусные блюда, надо знать несколько секретов.

Не идите в туристические точки. Здесь может быть неплохой интерьер и европейское какие-то обслуживания. Но цены будут значительно больше, порции меньше, а блюда откровенно невкусные. Кроме того, в Грузии принято пить домашнее вино. Редко какое заведение, ориентированное на европейского туриста, предложит вам такое.

Хачапури

Поэтому смело идите в заведения, где сидят местные. Попросите новых знакомых из Грузии или даже таксистов порекомендовать их любимые. Будьте готовы, что в настоящих грузинских ресторанах редко указывают вес порций (но они в основном большие и не на одного человека), подают все на всех, здесь почти никогда нет детских стульев. Зато блюда очень вкусные, порции большие, обслуживание очень домашнее. Вино на разлив может пугать дешевизной, но не качеством! Это же касается и чачи. Для любителей пива советуем попробовать местное крафтовое пиво. Его еще не так много, но то, что есть, очень вкусное.

Из еды советуем обязательно попробовать толму (аналог наших голубцов, но в виноградных листьях), курицу сациви (жареная курица под ореховым соусом), лобиани (хачапури с красной фасолью). И конечно же – красное сухое.

Харизматичный ресторан в Тбилиси

Важные нюансы

Что касается языка общения, то практически все люди старше 30 лет знают русский. Молодежь знает английский. И молодые люди, которые работают в сфере обслуживания, тоже в основном знают русский. На русском здесь не говорят, но понять могут.

Не менее важен вопрос денег. Смело берите с собой доллары или евро. Здесь их без проблем можно обменять повсюду. К слову, курс не слишком отличатся в разных обменниках. Еще недавно здесь можно было рассчитываться долларами или евро. Однако сейчас эта практика отмирает. Поэтому лучше поменять деньги. Гривны сюда везти не стоит, их в обычных обменниках не меняют. А вот рассчитываться прямо с карточки очень удобно. Терминалы есть практически везде. Плюс нет переживаний, что потеряете деньги.

Редакция 24 Канала желает всем приятных путешествий!